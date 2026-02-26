Los documentos desclasificados del 23F restablecen el papel jugado por Juan Carlos I para la supervivencia de la democracia

Núñez Feijóo pide que Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23F

¿Por qué se fue el rey Juan Carlos I de España? La pregunta flota en el ambiente, tras la desclasificación de los documentos del 23F que lo exculpan del intento de golpe de Estado. La figura del monarca ha estado envuelta en polémicas, que lo vincularon a deudas con Hacienda, una ex amante y otros frentes judiciales en varios países. Los casos ya están todos archivados.

El rey Juan Carlos, a pesar de que estos casos se cerraron por haber prescrito, por su inviolabilidad o incluso por regularizar su situación con Hacienda, siguen dando de qué hablar y lo mantienen alejado de España y de Zarzuela desde hace seis años. Fue el 3 de agosto de 2020 cuando hizo sus maletas informando a su hijo, Felipe VI, de su marcha a causa de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada.

El monarca, al que los militares de Antonio Tejero se lamentan de no haber abatido, abandonó España por la puerta de atrás, después de que los medios publicaran información sobre una sociedad 'offshore' creada por el rey emérito vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí. A eso le siguió la retirada de su asignación como miembro de la Casa Real española.

Las investigaciones que persiguieron a Juan Carlos I y empañaron su imagen

El rey emérito, también fue investigado por la Fiscalía de Suiza que mantuvo sus cuentas a nombre de empresas ubicadas en Panamá y que lo mantuvo en la diana durante meses.

En España, la Fiscalía investigó otro paraíso fiscal, Nueva Jersey. Por ese caso, Juan Carlos I tuvo que pagar más de 5 millones de euros a Hacienda para regularizar su situación y cerrar el asunto.

El escollo más reciente que ha salvado ha sido en Londres. El tribunal archivó una demanda de Corina Larsen, con quien mantuvo una relación sentimental, que lo acusaba de acosarla a través del CNI, presionándola para que devolviera 65 millones de euros que le había regalado años antes.

Todo esto provocó la salida de España del rey Juan Carlos I, ese hombre al que los documentos desclasificados del 23F vuelven a situarlo con un importante papel en la supervivencia de nuestra recién nacida democracia, en 1981