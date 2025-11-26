Alberto Rosa 26 NOV 2025 - 14:34h.

El emérito admite que cometió “errores”, pero que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos

Los nietos del rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía se reúnen siete años después de su último encuentro público juntos

Compartir







El rey emérito, Juan Carlos I, ha vuelto a ser noticia en los últimos días tras la publicación de sus memorias en Francia. El monarca ha participado este miércoles en una entrevista en la cadena francesa France 3, en la que ha abordado sus años de reinado y el 50 aniversario de la llegada de la democracia a España, así como las polémicas en torno al monarca durante todos estos años.

En dicha entrevista, que se emitirá este miércoles por la noche, el emérito admite que cometió “errores”, pero que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta “no tenerlos”, aunque si pudiese volver atrás tendría más cuidado.

"Todos los hombres cometen errores y todo el mundo los comete", afirmó en una entrevista a la televisión pública francesa titulada 'Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia', en la que repasa su vida y los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014) con motivo de la publicación en Francia, a principios de mes, de su libro de memorias, 'Reconciliación'.

“Publicar sus memorias es un momento de reflexión, ¿cuál es su perspectiva sobre sus 39 años en el trono?”, le preguntó el periodista. “Yo he servido a España, a los españoles, y a veces no presté suficiente atención a la familia. Espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice”.

PUEDE INTERESARTE El rey emérito Juan Carlos I regresa a España para participar en las regatas de Sanxenxo

"Estoy acostumbrado a oír de todo"

Sobre sus asuntos financieros o fiscales que se le han reprochado y por sus relaciones amorosas, el rey emérito respondió: "Estoy acostumbrado a oír de todo. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero todo está resuelto, todo ha terminado. Estoy tranquilo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Le acusan de que fue demasiado sensible o demasiado complaciente", le dice el entrevistador. "Sí, así es", afirmó el rey emérito. Bajo el título 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne' y previstas en España para el 3 de diciembre, el rey aborda distintos episodios de su vida y de su reinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Juan Carlos I expresa en su biografía su deseo de regresar a España y de "renovar una relación armoniosa" con su hijo, el rey Felipe VI. Desde 2020 reside en Abu Dhabi, y afirma que lo que más anhela es volver a su hogar, retomar vínculos familiares y poder disfrutar de una jubilación tranquila.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Espero sobre todo, durante mi vida, tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar", señala.