La elección de Abu Dabi como residencia del monarca no es casual, ya que cuenta con una situación fiscal ventajosa

El regreso fiscal de Juan Carlos I a España: qué tendría que declarar y cuáles son sus cuentas pendientes

Este viernes, 27 de febrero, la Casa Real española ha vuelto a pronunciarse sobre el posible regreso del rey emérito Juan Carlos a España tras la desclasificación de los papeles del 23F, en los que se ha confirmado que el entonces monarca no tuvo nada que ver con los golpistas.

Insisten en que la decisión de su regreso es personal, pero le ponen una condición: establecer su residencia fiscal en España, algo que tendrá consecuencias sobre él, que ya no tiene ninguna asignación económica oficial.

Juan Carlos I lleva residiendo desde agosto de 2020 en Abu Dabi. En concreto, se traslada hasta la isla de Nurai, una isla de acceso restringido y de villas de lujo. Ahí es donde ha recibido la visita de numerosas personas durante todos estos años. Pero, la elección de este lugar no es casual. Emiratos tiene una fiscalidad mucho más ventajosa que España. Por ejemplo, allí no hay IRPF, aunque existe un convenio entre Emiratos y España para que los residentes allí tributen en España, pero Emiratos decide quién puede saltarse ese acuerdo y uno de ellos es el rey Juan Carlos. Así que si regresa a España tiene que tributar por todo su patrimonio, también el dinero que tenga en el extranjero e incluso informar de los regalos que le hagan

Las cuentas del rey Juan Carlos

Por lo tanto, si vuelve a España, es verdad que no tendrá ningún asunto pendiente con Hacienda, pero tendrá que tributar. Por todo el dinero que tiene, incluido aquel que tenga en el extranjero. No tiene causas penales abiertas, no está investigado, pero su relación con Hacienda marcó un antes y un después. En 2020, tras estallar las investigaciones de la fiscalía, Juan Carlos I abandona España y fija su residencia en Abu Dabi.

Regulariza más de cinco millones de euros ante la Agencia Tributaria, un pago que le evita el banquillo. Para saldar esa deuda, recibe préstamos de amigos empresarios, dinero con origen desconocido. En 2022, la Fiscalía archiva el caso en los tribunales y capítulo cerrado. Pero si vuelve a España, la historia cambia. Como cualquier contribuyente, tendría que presentar la declaración de la renta, declarar todos los bienes que tenga en el extranjero y aflorar todo su patrimonio.

Y hay un dato clave. desde que su hijo Felipe VI le retiró la asignación pública, depende exclusivamente de sus recursos privados. Con el tiempo transcurrido, Hacienda no cuestionaría el origen de su posible patrimonio en el extranjero, pero sí le obligaría a tributar por ello si regresa. No sería solo una vuelta personal, sería también su regreso fiscal.