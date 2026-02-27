Iñigo Yarza Adriana Pérez 27 FEB 2026 - 15:42h.

En caso de regresar a España, el rey emérito, que no tiene asignación económica oficial, debería declarar sus bienes y tributar

Nuevo comunicado de Casa Real sobre el posible regreso del rey emérito Juan Carlos a España: "Primero debería recuperar su residencia fiscal"

Tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha vuelto al debate la posibilidad de que el rey emérito regrese a España. Sobre esto, Zarzuela ha señalado en un comunicado que, para ello, Juan Carlos I debería recuperar su residencia fiscal en España, algo que tendrá consecuencias sobre él, que ya no tiene ninguna asignación económica oficial.

Tendría que declarar de qué vive y aflorar sus bienes. El ahora tiene además una situación fiscal muy singular, más ventajosa de la que tendría en España. Primero porque en Emiratos no existe el IRPF, por lo tanto no paga ese impuesto y también porque es cierto que entre Emiratos y España existe un acuerdo para que los residentes allí tributen en España, pero Emiratos decide quién puede saltarse ese acuerdo y uno de ellos es el rey Juan Carlos.

Por lo tanto, si vuelve a España, es verdad que no tendrá ningún asunto pendiente con Hacienda, pero tendrá que tributar. Por todo el dinero que tiene, incluido aquel que tenga en el extranjero. No tiene causas penales abiertas, no está investigado, pero su relación con Hacienda marcó un antes y un después. En 2020, tras estallar las investigaciones de la fiscalía, Juan Carlos I abandona España y fija su residencia en Abu Dabi.

Sin asignación económica oficial

Regulariza más de cinco millones de euros ante la Agencia Tributaria, un pago que le evita el banquillo. Para saldar esa deuda, recibe préstamos de amigos empresarios, dinero con origen desconocido. En 2022, la Fiscalía archiva el caso en los tribunales y capítulo cerrado. Pero si vuelve a España, la historia cambia. Como cualquier contribuyente, tendría que presentar la declaración de la renta, declarar todos los bienes que tenga en el extranjero y aflorar todo su patrimonio.

Y hay un dato clave. desde que su hijo Felipe VI le retiró la asignación pública, depende exclusivamente de sus recursos privados. Con el tiempo transcurrido, Hacienda no cuestionaría el origen de su posible patrimonio en el extranjero, pero sí le obligaría a tributar por ello si regresa. No sería solo una vuelta personal, sería también su regreso fiscal.