El padre del rey Felipe se trasladó a Abu Dhabi en 2020 y, desde entonces, ha visitado España de forma esporádica, siempre con el deseo de vivir de nuevo en el país

Zarzuela afirma que el rey emérito puede volver a España cuando quiera: es una "decisión personal"

Compartir







Este viernes, 27 de febrero, la Casa Real española ha vuelto a pronunciarse sobre el posible regreso del rey emérito Juan Carlos a España tras la desclasificación de los papeles del 23F, en los que se ha confirmado que el entonces monarca no tuvo nada que ver con los golpistas.

Tal y como han señalado en el nuevo comunicado, el padre del rey Felipe "puede volver a vivir a España cuando quiera", pero en tal caso, Zarzuela sostiene que si quiere "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución" entonces "debería recuperar su residencia fiscal en España".

Desde Palacio ya habían trasladado que se trata de una "decisión personal" de Juan Carlos I pero que, de vivir de nuevo en el país que reinó durante casi cuatro décadas, sería con una serie de condiciones.

Este giro de los acontecimientos llega tras la desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Los papeles parecen respaldar la versión oficial de que el entonces rey jugó un papel clave defendiendo la democracia frente al golpe, lo que ha reactivado la discusión sobre si debería volver al país donde fue jefe de Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "deseable" que pudiera regresar a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos en 2020.

A pesar de que el regreso pueda ser posible, hay varias condiciones y dilemas importantes que complican su retorno. Una de las cuestiones señaladas por la Casa Real es que, si regresara de forma estable a España, Juan Carlos I debería recuperar su residencia fiscal en el país, lo que implicaría tributar como cualquier otro ciudadano español. Esto es especialmente relevante porque desde su salida, el rey emérito no ha tenido obligaciones fiscales en suelo español.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aunque parte de la clase política y ciertos sectores de opinión pública han mostrado apoyo a su vuelta, otros también debaten sobre si su regreso podría perjudicar la imagen de la monarquía. Esto se debe en parte a los escándalos financieros que rodearon al exmonarca en los últimos años antes de su exilio, relacionados con cuentas en el extranjero y pagos a Hacienda.

Cabe recordar que, a s 88 años, uno de los grandes deseos de Juan Carlos I es vivir de nuevo en España, así como recuperar su relación con Felipe VI, tal y como confesó en sus memorias. "Espero sobre todo, durante mi vida, tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar", manifesta en 'Reconciliación'.