Las conversaciones de Juan Carlos I con los generales Armada y Milans del Bosch le posiciona en contra del golpe de estado y con la legitimidad constitucional

Núñez Feijóo pide que Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23F

El debate sobre el papel del rey Juan Carlos I en el golpe de estado del 23F se ha reabierto tras conocerse los documentos que hasta ahora permanecían clasificados y que han desmontado cualquier teoría de la conspiración en la que se apuntaba al monarca como una de las personas que habría estado detrás de la frustrada intentona militar. La información extraída de esos papeles apuntan justo en dirección contraria y refuerzan la idea de que sus acciones sirvieron para salvaguardar la democracia.

En la documentación desclasificada este martes se puede comprobar como el rey era señalado como alguien contrario al golpe, nombrado incluso como “un objetivo a batir”.

El error de "dejar libre al Borbón"

En uno de estos documentos, reconocen que “dejar libre al Borbón”, como se referían al rey, fue un error que explica el fracaso del golpe. Pero no es el único texto que confirma el relato de los hechos conocido hasta ahora. Los documentos demuestran cómo el rey, en el inicio del golpe fallido, primero evita que el general Armada vaya a Zarzuela, al tiempo que se revelan los detalles exactos de la conversación que tuvo el monarca con el Comandante General de La Región Militar de Valencia, el golpista Milans del Bosch.

Es en ese momento cuando el monarca le confirma al militar sublevado la célebre frase en la que le asegura que “cualquier golpe de estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey”.

El escritor Javier Cercas, que documentó esas horas del golpe en su libro ‘Anatomía de un instante’, cree que la desclasificación de los archivos viene a confirmar lo que ya se sabía: “El bulo de que el rey monta el golpe lo crea la ultraderecha. Antes del juicio y durante el juicio. ¿Para qué? Por motivos obvios, para eximirse de responsabilidades.

Una verdad confirmada que para Cercas servirá para que estos grupos tengan más difícil “sostener las teorías de la conspiración”.