El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido respeto al derecho internacional

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: las autoridades recomiendan la evacuación de Teherán

El Gobierno de Irán ha reclamado este sábado a la comunidad internacional "no permanecer indiferente" ante la ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra el país y ha defendido los ataques lanzados en respuesta contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Próximo.

Desde España, las reacciones del mundo de la política no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la "acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

Albares pide respeto al derecho internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está siguiendo de cerca la "grave situación" tras bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado la intervención militar llevada a cabo durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero, por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que ha pedido al Gobierno de España que "haga algo de una vez" para "aislar internacionalmente" al presidente de EE.UU, Donald Trump, y revise la relación con la OTAN, a la que ha calificado de "alianza criminal que nos convierte en cómplices de intervenciones militares ilegales".

En una intervención ante los medios durante la manifestación por el Día de Andalucía convocada por la Plataforma 28F, ha reclamado al Ejecutivo central el cierre de las bases militares estadounidenses en España, denunciando que su presencia supone "un auténtico ataque a la soberanía" y convierte al país en corresponsable de "auténticas barbaridades y crímenes internacionales de los que ni el pueblo andaluz ni el español quieren ser responsables".

Yolanda Díaz dice que Trump y Netanyahu son "una amenaza" para el planeta

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como una "amenaza para la seguridad de todo el planeta" porque tienen "la impunidad como única norma".

Díaz ha utilizado su cuenta de la red social Bluesky para reaccionar tras los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel a primera hora de este sábado contra Irán.

"La destrucción del derecho internacional nos lleva a un mundo de agresiones continuas, con la impunidad como única norma. Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad de todo el planeta", ha resumido Díaz en una mensaje recogido por Europa Press.

Mónica García condena la "operación imperialista" de EE.UU. e Israel en Irán

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha condenado la "operación imperialista" de Estados Unidos e Israel contra la "teocracia" de Irán, y ha avisado de que el Gobierno "se va a hacer cargo nuevamente de este nuevo desorden mundial".

"El Gobierno de España nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo", ha dicho García esta mañana ante los medios a su llegada al plenario de Más Madrid ciudad.