Reabren una causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. EFE

  • "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado"

  • La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por la Policía.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes.

