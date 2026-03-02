La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé por acoso sexual

La Fiscalía de Lugo considera que los hechos "poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer la acción penal

José Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE como consecuencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual

LugoLa Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras recibir una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025, según ha informado el propio ministerio público.

La Fiscalía de Lugo considera en un comunicado que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos “bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública”.

"Poseen indicios fundados de criminalidad"

De hecho, considera la Fiscalía que los hechos “están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

José Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE el pasado mes de diciembre y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo como consecuencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual a través del canal interno de la formación política.

En cambio, se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos, no adscrito, aunque con el apoyo del grupo municipal del PSdeG-PSOE, y también conservó su acta como diputado provincial -también como no adscrito-.

Las acusaciones contra José Tomé

Las acusaciones contra él han sido destapadas en Cuatro por ‘Código 10’, programa que ha recogido algunos de los testimonios de presuntas víctimas que claman contra sus actitudes y contra la inacción del partido, con sus acusaciones en el canal interno.

“Tiene mucha cara y, en medio de una reunión, te toca bajo la mesa”. “Llegas a evitar sentarte a su lado”, cuentan, en sus relatos, denunciando que les “manoseaba totalmente” cada vez que se situaban junto a él. “Te ofrece trabajo a cambio de un precio. Puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo”, llegan a decir también.

Según revela 'Código 10', la menos seis mujeres han compartido su testimonio contra él, insistiendo en que esas actitudes eran ya "un secreto a voces".

"Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia de Lugo. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo. Sus actitudes son asquerosas, desde comentarios totalmente fuera de lugar hasta tocamientos no autorizados", ha denunciado una, añadiendo: "No le vale que le digan que no, o que te intentes apartar. Seguirá insistiendo hasta que caigas"