David Sánchez recoge su citación en el juicio por prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recogido este lunes la citación como procesado en el juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se celebrará el próximo mes de mayo, han informado a fuentes judiciales.

Sánchez ha acudido personalmente a la Audiencia Provincial de Badajoz a recoger la citación, después de que este tribunal de justicia exigiera la pasada semana conocer su domicilio particular para remitirle la notificación o, como alternativa, que se personara para recogerla 'in situ'.

La defensa comunicó el viernes que Sánchez comparecería personalmente en la sede judicial

Esta solicitud de la Audiencia era extensible a otros dos procesados: el diputado provincial Francisco Martos y el exjefe de Actividades Transfronterizas de esta institución provincial Luis María Carrero, amigo de David Sánchez.

El juicio por el que se sentarán en el banquillo once personas acusadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias se celebrará entre los próximos 28 de mayo y 4 de junio.

Los 11 procesados en la causa, entre ellos David Sánchez y Miguel Angel Gallardo, declararán los días 28 y 29 de mayo en la Audiencia pacense.

El resto de investigados son cargos y exresponsables de diversas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz, así como de Luis María Carrero, quien antes de llegar a esta institución provincial trabajó en el Ministerio de Presidencia.