Antonio Maíllo: "Nos posicionamos por construir la paz y por un decir 'NO a la guerra"

Maíllo asegura que "el Gobierno está en el lado correcto" al no apoyar guerras ilegales que vulneran el derecho internacional

Ana Rosa Quintana: "Sánchez ya tiene su guerra. Una guerra contra el país más poderoso del mundo"

Compartir







El dirigente de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, defiende la vía diplomática frente a la escalada bélica internacional y apuesta por un sistema de seguridad europeo basado en la cooperación.

Mientras que el contexto internacional está marcado por conflictos armados y una creciente tensión política, Maíllo defiende la postura del Gobierno español ante la actual crisis internacional. Sin embargo, recuerda las posiciones históricas de IU contra la OTAN y el incremento del gasto militar. Durante una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', Maíllo ha asegurado que "el Gobierno está en el lado correcto" al no apoyar guerras ilegales que vulneran el derecho internacional.

El dirigente político alerta del riesgo de una escalada internacional de conflictos, especialmente en Oriente Medio, en un mundo que, en su opinión, atraviesa un momento crítico en el que el sistema de derecho internacional se encuentra debilitado.

"Estamos ante un momento abismal para la humanidad", afirma mientras señala que existe el riesgo de una guerra regional que podría abarcar aun más si no se refuerzan las vías diplomáticas. Para Maíllo, la prioridad de la comunidad internacional debe ser impulsar la negociación de la paz y evitar una espiral bélica de consecuencias devastadoras.

Antonio Maíllo: "El Gobierno está en el lado correcto"

Durante la entrevista, Maíllo ha aprovechado para recordar que IU nació hace casi cuarenta año en el contexto del propio referéndum sobre España y la OTAN. Según ha explicado, IU mantiene una posición crítica con la Alianza Atlántica y considera que "no tiene sentido, y menos en estos momentos". Desde su punto de vista, Europa debería avanzar haca un sistema de seguridad propio basado en la cooperación e inspirado en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

En esa misma línea, defiende nuevamente la posición histórica de su partido: el desmantelamiento de las bases militares estadounidenses en España. En relación a la Base Naval de Rota y a la Base Aérea de Morón, argumenta que dichas instalaciones se originaron durante el franquismo como una cesión de soberanía a EEUU y aboga por que pasen a ser infraestructuras dedicadas a la cooperación internacional y a la ayuda humanitaria.

Durante la conversación, Ana Rosa Quintana plantea una posible contradicción entre el discurso pacifista y el impulso al sector armamentístico español, citando el papel de la empresa tecnológica Indra y el crecimiento de la industria de defensa. Maíllo ha rechazado la idea, proponiendo un modelo industrial orientado a la paz y centrado en la transición ecológica, los servicios públicos y el bienestar social. "Si no hay paz, no hay sanidad, no hay educación", afirma.

También se ha tratado la guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada tras la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, a quien Maíllo ha definido como "impresentable", aunque insiste en que la salida del conflicto es la diplomacia. Desde su punto de vista, la prioridad debería ser promover un alto al fuego y abrir negociaciones entre ambos países bajo la mediación de las Naciones Unidas, con el objetivo de detener las muertes que siguen produciéndose en el frente.

"Nosotros (IU) nos posicionamos muy orgullosamente por construir la paz y por decir 'NO a la guerra", ha concluido el político.