La presentadora rinde su pequeño homenaje al periodista fallecido a los 78 años

La capilla ardiente de Fernando Ónega: su familia, la reina Letizia y amigos le dan el último adiós

Tras conocer la triste noticia de la muerte del periodista Fernando Ónega a los 78 años de edad, la presentadora Ana Rosa Quintana no ha querido cerrar su programa sin dedicarle unas emotivas palabras y mandarles sus condolencias a sus tres hijos.

Seria y visiblemente apenada por la pérdida de uno de los grandes periodistas de nuestro país, Ana Rosa Quintana ha querido despedirse en directo y rendir su pequeño homenaje a Fernando Ónega fallecido el pasado 3 de marzo. Un periodista que ha marcado un antes y un después en la profesión.

“Onega fue, Fernando, una de las voces que ayudaron a contar y a entender la historia reciente de nuestro país. Su palabra fue siempre más que información, ponía contexto, memoria y compromiso con la verdad. En tiempos de ruido él eligió la serenidad, en tiempos de incertidumbre ofreció claridad. Su trayectoria no solo marcó el periodismo sino también la manera en la que varias generaciones aprendieron a pensar y a escuchar la actualidad. Se va un profesional irrepetible, pero queda su legado, el rigor, la elegancia y la convicción de que la palabra cuando es honesta puede iluminar incluso, los momentos más oscuros. Un abrazo para sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando. Descanse en paz”, ha asegurado la presentadora despidiendo y homenajeando a su compañero de profesión.

El periodista Fernando Ónega fallecía este martes a los 78 años de edad, según informaba el medio '65 y más', del que era presidente. Ónega es uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española y una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.

Nacido en una pequeña localidad de Galicia, Ónega comenzó muy joven en la profesión y ha trabajado en todos los grandes formatos informativos: prensa, radio y televisión. Fue director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez en la transición democrática española y redactor de algunos de los discursos más emblemáticos de la época, como el popular "Puedo prometer y prometo".