También pide información sobre el proyecto ejecutado

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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha remitido una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que solicita a la Demarcación de Costas de Cantabria la elaboración de un informe técnico detallado sobre el estado actual de las infraestructuras de la senda costera, así como información completa sobre el proyecto diseñado y finalmente ejecutado.

El accidente que lo cambia todo

Esta petición se produce tras el accidente ocurrido el pasado 3 de marzo, en el que fallecieron seis jóvenes y una resultó herida tras el colapso de una pasarela en el este de la playa de El Bocal.

En la actualidad, se encuentran clausuradas tanto la pasarela siniestrada -precintada por orden judicial- como otras dos del entorno, cerradas a petición de la Demarcación de Costas.

Petición de un informe técnico

Según ha señalado el Ayuntamiento, "no tiene conocimiento del estado" en el que se encuentran estas infraestructuras, cuyo mantenimiento corresponde a Costas.

Por ello, solicita que se elabore y se haga público un informe técnico detallando sus características, mantenimiento y estado de conservación. Además, la regidora pide que dicho informe determine si las infraestructuras pueden reabrirse, deben permanecer cerradas o requieren reparaciones.

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Dudas sobre el proyecto original

El Consistorio también reclama información sobre si la pasarela se ajusta al proyecto original de 2003 o si hubo modificaciones. En caso afirmativo, solicita conocer quién las autorizó y qué garantías de seguridad se aplicaron.

La carta incide igualmente en la necesidad de aclarar por qué esos posibles cambios no fueron comunicados al Ayuntamiento.

Asimismo, se pide confirmar si el material utilizado, especialmente el acero, era inoxidable como contemplaba el proyecto inicial. Finalmente, el Ayuntamiento reitera su "respeto absoluto" a la investigación judicial y su disposición a colaborar con la Justicia.

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En declaraciones a RTVE, Igual ha subrayado que existen "muchas dudas", ya que la pasarela proyectada "no podría haber caído de la manera que se ha caído". Según ha explicado, la estructura contemplaba tres vigas bajo el suelo, pero la base estaba "al aire", lo que provocó que al colapsar se formara "un tobogán".