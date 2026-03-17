'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León

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Tras las elecciones de Castilla y León ,el PP gobernará de nuevo en esta Comunidad Autónoma. Pero el Partido Popular no lo podrá hacer en solitario y Feijóo ya ha reclamado a Vox que ponga fin a las excusas y pacte gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo al ganador, Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León, que celebra la victoria de su partido.

Alfonso Fernández Mañueco: "Lo importante es sentarnos en la mesa de negociación con espíritu constructivo"

"Los resultados los leo en primer lugar como agradecimiento a las personas de Castilla y León. Ha ganado el PP, somos los que más hemos subido en votos, escaños y porcentaje de votos. Aunque es verdad que a mí me habría gustado tener una mayoría absoluta, en los tiempos que corren esto es verdad que es complicado y solo a la altura de los elegidos. Nos han pedido diálogo y nosotros vamos a dialogar. Yo dije antes de las elecciones cuáles eran las condiciones. La primera es que con este sanchismo no podemos pactar un Gobierno. Por otro lado, vamos a hablar de lo que de verdad le importa a las personas y se trata de los servicios públicos o de una buena política económica", ha arrancado.

Sobre si ya ha hablado con el candidato de VOX en Castilla y León, ha respondido: "Me llamó ayer sobre las 12 de la mañana un mensaje y le contesté. Hemos quedado en hablar a lo largo de los próximos días. Lo razonable es que la primera fuerza política sea la que hable con todos y vamos a empezar por VOX".

"Lo importante es sentarnos en la mesa de negociación con espíritu constructivo y no pensando en el interés del partido, sino con un interés de buscar una buena formación de Gobierno", ha continuado Alfonso Fernández Mañueco.

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"Si la gente en la calle nos pide que formemos una alternativa a Pedro Sánchez y el PP es que el más respaldo electoral ha tenido, nosotros somos los que tenemos que liderar este proyecto. He entendido a Abascal con una mayor claridad en este sentido y espero que eso se plasme en las conversaciones de los próximos días", ha sentenciado.