Según ha explicado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, la liberación se producirá en distintas fases

El bloqueo del Estrecho de Ormuz saca el 40% del petróleo del mercado

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El Gobierno ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional, con lo que da cumplimiento al compromiso adquirido por España para moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la liberación se producirá en distintas fases, y en la primera, inmediata, se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente.

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El resto se hará en una o varias fases, repartidas en varios días, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, y en ese momento podrán usarse tanto las reservas de la industria como las de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que supervisará el procedimiento.

El Gobierno llevará al Congreso la próxima semana el plan de respuesta a la guerra en Irán

El Gobierno quiere tramitar de forma exprés el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Irán y tras aprobarlo este viernes en Consejo de Ministros lo llevará al Congreso para su votación la próxima semana.

Así lo han adelantado fuentes parlamentarias, que han señalado que si no se consigue la unanimidad necesaria en la Junta de Portavoces para autorizar su inclusión en el orden del día del próximo pleno se convocará otro extraordinario.

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De acuerdo con lo que ha avanzado el Gobierno, el plan de respuesta integral incluirá medidas estructurales y otras coyunturales ante la situación provocada por el conflicto en Oriente Medio.