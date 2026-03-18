Exclusiva | El exdirector de carreteras admite que Cerdán acudía al Ministerio a reunirse con Ábalos

'La mirada crítica' ha hablado en exclusiva con el exdirector de carreteras

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La investigación por el presunto amaño de obras públicas en torno a la trama Koldo sigue avanzando y hoy sabemos que el exdirector de carreteras cobró 25.440 euros de una empresa adjudicataria gracias al asesor.

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras del Gobierno de España, ha respondido en exclusiva en 'La mirada crítica'.

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras del Gobierno de España: "Son los técnicos los que proponen"

"Hay mensajes que tú le mandas a Koldo diciendo: "Bingo, ya he conseguido en Logroño", le dice nuestro redactor. Herrero responde inmediatamente: "Pues no sé a qué se refiere. No sé exactamente el qué. De adjudicación irregular, ninguna. Son los técnicos los que proponen".

El exdirector de carreteras sentencia al ser preguntado por estas presuntas adjudicaciones irregulares: "Absolutamente cristalina".