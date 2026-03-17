Inquilina agredida por su casero para que abandone su casa: "Vivo en un sin vivir, amenazada de muerte"

Marian vive un infierno pese a tener un contrato de alquiler en vigor y el comprobante de sus pagos puntuales de todos los gastos

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Este martes 17 de marzo, 'La Mirada Crítica' ha dado a conocer el testimonio de Marian García, cuya situación ha generado indignación, ya que, a pesar de cumplir con todas sus obligaciones como inquilina, asegura haber sido brutalmente agredida por su casero.

Según relata la afectada, los hechos ocurrieron por la vivienda en la que vive legalmente. Marian cuenta con un contrato de alquiler en vigor y ha presentado comprobantes que acreditan el pago puntual de todos los gastos, incluyendo luz, agua, alcantarillado y renta mensual. A pesar de ello, su casero insiste en que abandone la vivienda sin justificación legal.

La situación, lejos de resolverse por vías legales, habría derivado en episodios de violencia. María afirma que ha sufrido insultos constantes, acoso a través de mensajes y una campaña de desprestigio en el entorno del pueblo, donde se la acusa falsamente de no pagar el alquiler. "Me increpa, me insulta y me machaca a mensajes para que me vaya", explica.

Marian García: "Vivo en un sin vivir, amenazada de muerte"

El episodio más grave tuvo lugar recientemente, cuando, según su testimonio, fue víctima de una agresión física que le ha dejado secuelas visibles, especialmente en el lado izquierdo del rostro y el ojo. "Estoy muy dolorida, pero luchando por dar voz a esta agresión", señala.

El origen del conflicto podría estar relacionado con la situación personal del casero. María explica que este regresó a la vivienda tras ser expulsado por su expareja, momento en el que decidió reclamar la casa. "Me dijo: como esta es mi casa, tú te vas y yo me quedo", relata. Ella, sin embargo, se niega a marcharse sin encontrar una alternativa, algo que asegura es complicado debido a los rumores que el propio casero estaría difundiendo.

Además, la inquilina denuncia haber recibido amenazas de muerte: "Las últimas palabras fueron: el día 30, si no te vas, te mato". Ante esta situación, las autoridades han intervenido retirando al presunto agresor un arma de caza, así como su licencia y permiso de armas.

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Marian vive actualmente con miedo constante, pero insiste en que no quiere abandonar su entorno, donde residen familiares cercanos, entre ellos su madre enferma, su hermano en recuperación y una sobrina pequeña.

El caso ya se encuentra en manos de la justicia, con actuaciones policiales en marcha y una vista judicial programada. Mientras tanto, la denunciante espera que se garantice su seguridad y se haga justicia.