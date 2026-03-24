El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha animado al PP a apoyar este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley de medidas fiscales

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El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha animado al PP a apoyar este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley de medidas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, pues considera que los 'populares' reconocen que es "correcto" y que comparten muchas de las medidas que se recogen. Eso sí, no menciona la principal reclamación del PP, la deflactación del IRPF para adaptarlo al aumento de la inflación.

Así ha respondido Bolaños a la carta que le envió la portavoz del PP, Ester Muñoz, celebrando que el Gobierno asumiera las bajadas fiscales propuestas por el PP, pero pidiendo valorar la conveniencia de hacer permanentes algunas de ellas e ir más allá incluyendo, entre otras, la deflactación de IRPF.

Además, la portavoz incidía en que el decreto ley "contradice" el objetivo de "hacer la economía española más resistente frente a futuros shocks energéticos", porque la disposición final habilita al Gobierno "para declarar nudos de transición justa adicionales en los emplazamientos de centrales nucleares en proceso de cierre", dando respaldo regulatorio al calendario de desmantelamiento nuclear, que el PP rechaza.

En su carta, el ministro destaca que la propia portavoz del PP califica como "correcto" el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros y considera que, si muchas de sus medidas coinciden con las propuestas pòr los 'populares', "lo lógico sería votar a favor de su convalidación por el Congreso, sobre todo cuando ya se ha demostrado que está teniendo una incidencia positiva para el conjunto de la ciudadanía".

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El argumento de Bolaños

"Lo contrario sería perjudicar a las familias, a los autónomos y a las empresas en una situación tan grave como la provocada por una guerra contraria al Derecho internacional", advierte el ministro. Aunque no menciona la deflactación del IRPF que reclama el PP, Bolaños incide en que la respuesta fiscal planteada por el Gobierno "es coherente con la política fiscal" que viene desarrollando desde hace siete años, "favoreciendo a las clases medias y trabajadoras".

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Respecto a las recomendaciones del PP para hacer más resistente la economía española frente a crisis energéticas, Bolaños subraya que resulta "mucho más inteligente y eficaz seguir apostando por las energías renovables, limpias, seguras y baratas" como viene haciendo el Ejecutivo.

"En definitiva, la autonomía estratégica que disfrutamos gracias a las energías renovables y los recursos de los que dispone el Estado, fruto del crecimiento económico y la política fiscal desplegada, permiten a España contar con una situación de partida mucho más ventajosa para afrontar la incertidumbre derivada de la guerra", argumenta.

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Sobre las energías renovables

A su juicio, la experiencia ha demostrado que ofrecer una protección amplia a familias y empresas permite una recuperación mucho más rápida y justa, en contraste con lo que provocaron las políticas de austeridad.

Por último, y respecto de las reservas del PP sobre la Disposición Final 122 del decreto ley, Bolaños recalca que ese precepto "tan solo declara ampliables durante este año 2026 los créditos destinados a atender las obligaciones legales que tiene el Estado con la Seguridad Social, para garantizar la financiación de las pensiones y las prestaciones no contributivas". "Y estoy absolutamente seguro de que su grupo parlamentario no tendrá ningún inconveniente en garantizar los créditos presupuestarios para satisfacer esos pagos", desliza.