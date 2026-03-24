Ana Rosa Quintana, sobre Montero en Andalucía: "Su candidatura será un plebiscito del sanchismo"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Nos ayudan con uno de cada cinco euros que nos quitan de nuestro propio dinero"

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La convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo ha sacudido la agenda política, cambiando los tiempos y elevando las tensiones. El movimiento de Juanma Moreno Bonilla ha sorprendido a Moncloa y coloca en el foco a María Jesús Montero, actual Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda.

Por ello, el editorial de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se ha centrado en esta convocatoria y lo ha convertido en su tema principal.

Ana Roa Quintana: "Si el valor de un político es la credibilidad, la de Montero tiende a cero"

"Adelanto electoral para el 17 de mayo en Andalucía. Juanma Moreno Bonilla ha pillado a contrapié a Moncloa. El fuego de San Telmo se llevará por delante a la vicepresidenta Montero igual que se llevó a las personas por las que la ministra candidata ponía las manos en el fuego. Se quemó los dedos por Cerdán antes de entrar en prisión, por su jefe de gabinete, que aplazó una deuda de Aldama, también se quemó las manos por su número tres, que dimitió tras publicarse que cobró mordidas, se quemó las manos aplaudiendo a Chaves y Griñán en los gobiernos de los ERE, y es una grupi del ministro que mantiene a Andalucía incomunicada por tren", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Los amigos de Montero son como los de Zapatero, que presume de amistad con Delcy Rodríguez. Las maletas de Delcy pesan menos que las que deja Montero a su sucesor. Su candidatura será un plebiscito del sanchismo. ¿Cómo va a hacer promesas en Andalucía? Sus promesas incumplidas se remontan a 2023: presupuestos "en cuanto hubiera estabilidad", luego "lo antes posible"”, después "en marzo", "a finales de 2024”, “en 2025”, "cuando hubiera apoyos", "en el primer trimestre de 2026”… y nunca llegaron".

"Si el valor de un político es la credibilidad, la de Montero tiende a cero. Veremos cómo encaja el “No a la guerra” en barrios golpeados por la subida de precios y la escasez de vivienda. Ah, que también prometió 100.000 viviendas para Andalucía. Por prometer, que no quede", ha sentenciado Ana Rosa.