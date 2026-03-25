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Maíllo defiende la preparación de su coalición frente al adelanto electoral y resta importancia a la fragmentación de la izquierda

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'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta. Durante la conversación, el político ha tratado el adelanto electoral, la fragmentación de la izquierda y sus propuestas para la comunidad en un momento clave del calendario político andaluz.

Maíllo ha dejado claro desde el inicio que la convocatoria electoral no ha supuesto un problema para su formación: "No había mucho margen y no nos ha sorprendido", ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que "tenemos elegido no solo al candidato, sino también a los candidatos provinciales y el programa electoral presentado" lo que, a su juicio, les sitúa en ventaja frente a otros partidos que aún no han cerrado sus listas.

Sobre la división de la izquierda, una de las cuestiones de mayor incertidumbre, el candidato ha defendido la posición de su espacio político. "Nosotros tenemos una propuesta que es Por Andalucía, que llevamos año y medio organizando", ha explicado.

Maíllo, sobre los servicios públicos: "Hay un profundo malestar por el deterioro de la sanidad pública"

Ante la posibilidad de una candidatura unitaria, Maíllo ha sido claro al marcar distancias con otros territorios: "Cada territorio tiene unas características muy específicas", señala, rechazando comparaciones con escenarios como Castilla y León o Aragón. En su opinión, la fortaleza de Izquierda Unida en Andalucía reside en su implantación local: "Tenemos casi mil concejales, más de 100 gobiernos municipales y presencia en todas las instituciones". Ese arraigo cree que permite una campaña cercana: "Podemos hacer puerta a puerta y mirar a la gente a la cara porque nos conocen", defiende, reivindicando una política pegada al territorio frente a las dinámicas más mediáticas.

En relación al programa electoral, el candidato se ha centrado en los servicios públicos. Denuncia con contundencia la situación de la sanidad: "Hay un profundo malestar por el deterioro de la sanidad pública”, afirmando que esta realidad debería tener un reflejo en las urnas.

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En la misma línea, ha criticado el sistema educativo, especialmente la formación profesional: "Hay familias que tienen que pagar 4.000 euros por curso porque no hay plazas públicas suficientes. Es una barbaridad". También defiende la necesidad de políticas de vivienda más ambiciosas y las sitúa como una de sus prioridades: "Tenemos que garantizar precios asequibles para gente que ahora mismo no puede pagar alquileres".

Pese a las encuestas que apuntan a un fortalecimiento del PP, Maíllo se ha mostrado convencido de que el escenario puede cambiar y destaca el reto de su candidatura: "Tenemos que movilizar a mucha gente para convencerla de que vale la pena votar".

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En el tramo final de la entrevista, Maíllo ha elevado el tono de ambición electoral: "No me conformo con mantener resultados, quiero mejorarlos. Todo lo que no sea mejorar resultados no es un buen resultado", añade dejando claro que su objetivo pasa por ampliar el espacio político de la coalición y generar una expectativa de cambio en Andalucía.