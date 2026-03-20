La portavoz de la Junta de Andalucía explota contra Óscar Puente: "No nos merecemos un ministro como este"

Carolina España denuncia falta de respeto y ausencia de medidas de Óscar Puente ante el impacto económico de los trenes en Andalucía

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La crisis por la interrupción de la línea de AVE a Málaga ha centrado el foco mediático en 'El Programa de Ana Rosa', donde la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha cargado con dureza contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. La dirigente andaluza ha denunciado tanto la gestión de la crisis como el comportamiento del ministro en redes sociales.

En apenas hora y media, Puente fundió X, no solo acusó al PP de actuar con “actitud infantil”, también cargó contra dirigentes políticos, medios andaluces e incluso periodistas. Lejos de rebajar la tensión, el ministro continuó con mensajes irónicos e incluso bromas sobre la situación de Málaga sin AVE, algo que ha sido muy criticado en plena caída de la actividad turística y hotelera.

Faltas de respeto y falta de medidas

Durante su intervención, Carolina España ha sido contundente: “es indignante” y “una falta de respeto a los andaluces”. La portavoz ha reprochado que el Ministro haya llegado tarde a dar explicaciones y que, en lugar de ofrecer soluciones, haya optado por confrontar a la Junta, los empresarios y los medios de comunicación.

Además, puso el acento en lo que considera el principal problema: la falta total de medidas para aliviar el impacto económico. Sectores como la hostelería, el comercio o el transporte están registrando pérdidas significativas por la falta de conexión ferroviaria, mientras que el Gobierno no ha aprobado ayudas, bonificaciones ni alternativas eficaces.