Sánchez despide a Montero como “pilar fundamental” del Gobierno y “la mejor política” que ha conocido

Sánchez agradece a Montero su labor y la define como “la mejor política”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este jueves a María Jesús Montero, que dejará de ser vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, su trabajo “incansable” al servicio de España y ha asegurado que es “la mejor política” que ha conocido

En una declaración institucional desde La Moncloa, en la que ha anunciado su relevo, Sánchez ha despedido a Montero destacando que ha sido “un pilar fundamental” del Ejecutivo

Clave en el “éxito económico” de España

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que Montero ha desempeñado un papel “esencial” en el “éxito económico” del país y ha logrado “siempre los recursos necesarios para capear crisis inéditas”, como la pandemia o la guerra de Irán

También ha puesto en valor su labor en el refuerzo de los servicios públicos, la gestión de los fondos europeos y su papel “decisivo” en las negociaciones del Gobierno

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Asimismo, ha destacado que ha dotado a comunidades autónomas y entidades locales de “más recursos financieros que nunca” y ha contribuido a que España cumpla con los objetivos de déficit público

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Reconocimiento personal y nueva etapa

“Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor”, ha afirmado Sánchez, mostrando su agradecimiento por su gestión

El presidente ha señalado que, a partir de ahora, Montero “aportará su experiencia y su talento” a Andalucía como candidata del PSOE en las elecciones del 17 de mayo, desde donde seguirá contribuyendo a construir una sociedad “más próspera, sostenible y justa”