El consejo de Pedro Sánchez a Carlos Cuerpo: "Me ha dicho que siga siendo yo mismo"

Desde Rubalcaba, en 2011, hace 15 años España no tenía un vicepresidente hombre.

Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y Arcadi España releva a Montero en Hacienda

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Desde Rubalcaba, en 2011, hace 15 años España no tenía un vicepresidente hombre. Hoy, una mujer, María Jesús Montero ha cedido nada menos que dos. Se va sin aprobar presupuestos en lo que va de Legislatura.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han prometido este viernes ante Felipe VI sus cargos de vicepresidente primero del Gobierno y de ministro de Hacienda, respectivamente, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha asumido así su cargo como vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, que lo ha dejado por ser candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas y ha desvelado dos cosas: que su madre no se lo creía aún y que Pedro Sánchez le ha recomendado que siga siendo él mismo.

En el acto hasta seis ministros, eso sí todos socialistas ninguno de Sumar. El nombramiento de Carlos Cuerpo como segundo del Gobierno no va a ser fácil para Yolanda Díaz, enfrentados en multitud de temas, tantos que llegó a decir en una entrevista que alguna de las opiniones de este eran de mala persona.

Mientras, el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, releva a Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Ambos han prometido sus cargos ante un ejemplar de la Constitución abierta en el artículo 100 sobre el nombramiento de los miembros del Gobierno a cargo del rey y en presencia también del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.

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Carlos Cuerpo ha manifestado que su reto es lograr que "todos los españoles tengan las herramientas para ser artífices de su ventura".

Durante la toma de posesión del cargo, Cuerpo ha recordado sus orígenes humildes, relatando la historia de su abuelo, que trabajó en la mina de wolframio en Extremadura, y cómo fue así "artífice de su ventura". Porque, ha dicho, "la meritocracia bien entendida es aquella que no atribuye el resultado al individuo sino que resalta las condiciones y las personas que lo hicieron posible" y ha apostado por "unas instituciones públicas fuertes de un verdadero estado del bienestar que haga posible el 'sueño americano' pero a la española".

Con una mezcla de "incredulidad" y una "responsabilidad enorme", Cuerpo ha mostrado su compromiso de mantener el crecimiento económico de España modernizando su estructura productiva para ser capaces de liderar en materia energética o de innovación, sin olvidar el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos. "Protegiéndoles, dándoles seguridad en momentos de incertidumbre y también haciéndoles partícipes y actores principales", ha dicho Cuerpo, recordado la máxima de "que la macro llegue a lo micro".

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España asume la "difícil tarea" de los Presupuestos

Tras recoger la cartera de Hacienda, Arcadi España se ha referido a los retos que tiene por delante, como sacar adelante unos Presupuestos, algo que -citando las palabras de Montero- ha dicho que es "una tarea muy difícil".

"De entrada, diré no y lo veremos con cariño", ha bromeado España que ha ensalzado el trabajo "excepcional" de Montero y ha incidido en que asume la tarea "con continuidad y sabiendo que tengo uno de los mejores equipos del Gobierno de España".

"Siempre me he guiado por tres palabras (...) ser educado, ser útil y ser humilde", ha añadido el nuevo ministro de Hacienda que ha subrayado los objetivos de continuar "reforzando el Estado del Bienestar, el crecimiento económico y del empleo y la estabilidad económica y financiera". Ha terminado su intervención expresando su "profundo sentimiento europeísta" y su apuesta por "la paz y el orden internacional", al tiempo que ha tenido palabras de agradecimiento a su tierra, Carcaixent, y a su familia.