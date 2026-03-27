Celia Molina 27 MAR 2026 - 12:14h.

El nuevo vicepresidente del Gobierno ha llevado una llamativa corbata al su acto de posesión del cargo en el Palacio de la Zarzuela

El ministro Carlos Cuerpo se abre una cuenta TikTok para llegar a los más jóvenes: "Lo prometido es deuda”

Compartir







Tras la salida del Gobierno de María Jesús Montero - quien, a partir de ahora, se centrará en su candidatura socialista para las próximas elecciones de Andalucía del 17 de mayo - Carlos Cuerpo ha prometido ya su cargo ante el rey Felipe VI como nuevo vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa. El extremeño lleva al frente de esta cartera desde el año 2023 y, ahora, ha sido designado por Sánchez para la vicepresidencia.

Tanto él como Arcadi España, que se pondrá al frente del Ministerio de Hacienda, se han personado hoy en el Palacio de la Zarzuela para prometer su cargo sobre el artículo 100 de la Constitución Española, en el que se estipula que es el monarca vigente quien otorga las carteras a los nuevos políticos.

¿Por qué ha usado tantas veces la misma corbata?

Al acto, celebrado este mismo 27 de marzo, han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Esther Pérez Jerez.

PUEDE INTERESARTE López anuncia la jornada de 35 horas en la Administración del Estado antes del 15 de abril

En las fotografías que ha publicado la Casa Real sobre el evento, hay un detalle de la vestimenta del nuevo vicepresidente del Gobierno que no ha pasado desapercibido: su corbata. Y no solo por su llamativo diseño (se trata de una prenda estampada, con un estilo parecido al de la pata de gallo, en color blanco y negro) si no por la cantidad de veces que el político la ha usado cuando ha tenido que protagonizar un acto importante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No debe tener muchos trajes en su armario"

Con traje oscuro y camisa clara, Cuerpo usó la misma corbata el día en el que Nadia Calviño le traspasó su cartera de Economía, así como en otros actos públicos, como la conferencia que dio con la Fundación Seres sobre economía humanista y sostenible. La asiduidad con la que usa esta corbata deja ver que, sin duda, es uno de sus complementos favoritos, siempre ligado a los días más importantes de su carrera.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para entender mejor el look que ha elegido para su investidura, en Informativos Telecinco hemos hablado con Annita Ruiz, asesora de imagen y comunicación, quien ha hecho un análisis completo de la figura del vicepresidente: "Con Carlos Cuerpo, siempre hay que analizar más allá de sus prendas de ropa. Es un tipo desaliñado, siempre con aire de antiguo profesor de economía, que no da mucha importancia a su imagen. Tiene una personalidad y un discurso tan bien articulado, que hace que su ropa tenga menos importancia, además de ser un hombre atractivo al que, por suerte, todo le puede quedar más o menos bien", ha dicho en exclusiva la experta.

"En cuanto a la corbata, que tiene aire vintage y es más ancha de lo normal, yo diría que podría tener algún vínculo emocional con ella. Puede que fuera de su padre o de su abuelo porque ya no se llevan corbatas así. Se nota que, al no ser una persona que suele vestir de traje y corbata, no tiene muchas en su armario por lo que, cuando le toca, rescata lo que ya tiene", ha concluido la asesora.