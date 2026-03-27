Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 54% de personas que se beneficiarán de la prórroga de alquileres

La Comunidad de Madrid será donde más inquilinos se beneficiarán, con 623.142 afectados por los contratos que decaerán en 2026 y 2027

El Congreso convalida el decreto anticrisis que baja el IVA a luz, gas y carburantes

Compartir







La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía serán las comunidades autónomas en las que más personas se beneficiarán de la prórroga de alquileres que contempla el decreto ley sobre vivienda aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Irán. Según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo a partir de los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, estas tres comunidades concentran el 54% de las personas beneficiarias de la prórroga de dos años.

De acuerdo con estos cálculos, un total de 2.687.392 personas se verán afectadas por los 1.037.603 contratos de alquiler que vencerán en 2026 y 2027. Por territorios, la Comunidad de Madrid será la autonomía con mayor número de beneficiarios, con 623.142 afectados por 224.961 contratos. Le siguen Cataluña, con 474.814 afectados y 177.833 contratos, y Andalucía, con 360.040 afectados por 144.016 alquileres.

PUEDE INTERESARTE Principales deducciones a nivel nacional en la declaración de la renta 2026: la de maternidad es aplicable a toda España

Tras estas comunidades se sitúan otras como la Comunidad Valenciana, con 268.053 afectados; Canarias, con 161.887 afectados; Castilla y León, con 145.430 afectados; Galicia, con 132.237 afectados; y Baleares, con 112.484 afectados. No se incluyen los datos de País Vasco y Navarra, ya que no figuran en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria debido a su régimen foral.

Contenido del decreto de vivienda

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de vivienda que incluye la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para 2026 y 2027, así como un límite del 2% en la actualización anual de la renta, medidas que habían sido reclamadas por Sumar.

El Ejecutivo optó por aprobar este decreto en un texto separado al de medidas anticrisis por el conflicto en Irán ante la falta de apoyos parlamentarios en materia de vivienda, tal y como reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobaron ambas normas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese a ello, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que se ganará la “batalla” para convalidar el decreto en el Congreso, para lo que ha pedido impulsar una amplia movilización social y política.

No obstante, desde Sumar han recomendado a los inquilinos cuyos contratos venzan en 2026 y 2027 solicitar la prórroga mediante burofax o correo certificado al propietario, ya que el decreto deberá debatirse en el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación y podría no ser convalidado.