ERC marca líneas rojas en financiación y presupuestos y se desmarca de nuevas alianzas, reforzando su papel propio en Cataluña

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En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, deja claro desde el inicio el tono de la relación con el Gobierno central: “Seguro que más fácil no lo tendremos porque el PSOE nunca lo pone fácil”. El líder republicano insiste en que los socialistas priorizan “su concepción de poder estatal”, lo que convierte cualquier negociación en un proceso “extremadamente complicado”.

A pesar de ello, reivindica avances concretos: “Hemos llegado a acuerdos importantes en el modelo de financiación”, destacando que este pacto “aporta más recursos a hospitales y escuelas” tras años de bloqueo. En esa línea, defiende una de las principales exigencias de su partido: “Es bueno que el IRPF se gestione desde ámbitos mucho más cercanos a la ciudadanía”, en referencia a la aspiración de una mayor soberanía fiscal para Cataluña.

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Sobre los presupuestos catalanes, rechaza que su retirada por parte de Salvador Illa respondiera a cálculos electorales y lo atribuyó a un error de base: “Decidieron presentarlos sin haberlos negociado con nosotros, es imposible que nosotros aprobemos aquello que no se negocia”.

Junqueras define el momento actual como especialmente complejo: “La negociación es complicadísima”, en parte por las diferencias estructurales entre ambos partidos. Mientras el PSOE mantiene su visión, ERC insiste en su objetivo político: “Queremos que la sociedad gane protagonismo y pueda decidir más y mejor sobre su futuro”. Además, ha lanzado una crítica directa: “Al PSOE a menudo le cuesta cumplir sus compromisos”, algo que, a su juicio, explica la falta de presupuestos en los últimos años.

Uno de los puntos más delicados ha sido el debate sobre un posible nuevo espacio político impulsado por figuras como Gabriel Rufián o Irene Montero. Sin confrontar abiertamente, Junqueras considera que: “Esquerra Republicana ya representa esto en Cataluña”, reivindicando la identidad histórica del partido.

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Cuestionado por su presencia en el acto del 9 de abril de este nuevo frente, ha aclarado: “Seguramente no, porque tenemos muchos compromisos en la agenda”. Aun así, evita tensar la cuerda y ha expresado respeto hacia los impulsores: “Toda mi simpatía hacia todos los participantes”.

En todo momento ha insistido en una idea central: la autonomía estratégica de su formación. “Esquerra Republicana no le va a decir a nadie lo que tiene que hacer en su casa”, afirma, añadiendo que tampoco aceptarán imposiciones externas.

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Oriol Junqueras, sobre la economía por el conflicto de Oriente Próximo: "Cada vez que alguien vea subir los precios, debe saber que es consecuencia de esta guerra"

En el tramo final, Junqueras ha tratado la situación internacional y ha expresado de forma contundente en su rechazo a los conflictos armados: “Somos absolutamente contrarios a esta guerra, porque es inútil y la pagan inocentes”. También vincula directamente sus efectos con la economía cotidiana: “Cada vez que alguien vea subir los precios, debe saber que es consecuencia de esta guerra”.

El líder de ERC también ha cargado contra la derecha europea, a la que vincula con el “trumpismo”, y señala su responsabilidad en el contexto actual. En cambio, sobre la postura del presidente Pedro Sánchez, ha optado por una valoración más medida: “Me parece relativamente consistente”. La entrevista ha concluido reafirmando su prioridad política: “Todo mi apoyo es para Esquerra Republicana y para Cataluña”.