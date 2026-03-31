La primera propietaria en España en conseguir desalojar a su inquiokupa, declarada vulnerable: "Me ha costado la salud"
Tras cinco años de lucha judicial, Pilar recupera su vivienda ocupada y enfrenta las secuelas económicas y emocionales dejadas por la inquilina vulnerable
Cinco años de batalla judicial han sido necesarios para que Pilar, propietaria en A Coruña, pudiera recuperar su vivienda ocupada. Sin embargo, lo que debería haber sido un alivio se convirtió en otra pesadilla: los okupas le dejaron un agujero económico y material de dimensiones astronómicas. Hemos podido entrevistarla en 'El Programa de Ana Rosa', donde nos ha contado que solo en facturas de agua, Pilar se enfrenta a un gasto de 4.000 euros, que incluso ha derivado en el embargo de su pensión.
El caso de Pilar se ha convertido en un precedente legal, siendo la primera propietaria en España en conseguir desalojar a su inquilina declarada vulnerable, demostrando que, aunque hay protección para la persona ocupante, el propietario queda desprotegido ante el daño económico y material. A pesar de todo, Pilar ha conseguido recuperar lo que es suyo, cerrando un capítulo de cinco años con una victoria más que merecida.
Pilar, propietaria víctima de la inquiokupación: "Me han embargado la pensión"
En 2018, Pilar alquiló su piso a una mujer de origen marroquí, que tras dos años dejó de pagar. A partir de ese momento comenzó una odisea legal que duraría cinco años. Tras un complicado proceso, Pilar logró finalmente desalojar a la inquilina y recuperar su vivienda. Al entrar, se encontró con el piso completamente devastado y relató: "Está todo lleno de mierda... Cómo lo ha dejado todo. El gas estaba abierto y esto no saltó por los aires porque Dios lo quiso".
El deterioro es material y económico, pues la ocupante dejó deudas significativas que Pilar tuvo que asumir. Según la propietaria, "No ha devuelto ni un euro. Le pedía 10.000 por delante para irse y me ha dejado una deuda de 4.000 euros en facturas de agua que yo he tenido que asumir. Hasta el punto en que me han embargado la pensión".
Consecuencias económicas y legales
Aunque la justicia le dio la razón, recuperar el dinero se complica. Pilar ha explicado cómo fue el momento de recuperar su vivienda: "Gran alivio al recuperar la vivienda, pero cómo la encontré… una cuadra. No sé cómo Servicios Sociales permite vivir ahí una persona con una menor".
Su abogado, Xaime Da Pena, ha añadido: "Estamos haciendo averiguaciones patrimoniales para ver si la ejecutada algún día tiene patrimonio para poder hacer frente, pero somos conscientes de que a lo mejor no va a ser así. La Junta de Galicia sí que ha puesto ciertas ayudas a disposición de personas desprotegidas, pero esas ayudas se dan a la persona vulnerable, no al propietario".
Pilar también ha relatado el desgaste emocional que sufrió durante estos años: "Me ha costado dinero, me ha costado salud… esto es muy agotador. No debe pasar ningún propietario por una situación como la mía. Hay un sistema que no mira por el propietario".
Tras recuperar la vivienda, Pilar ha decidido vender el piso para no seguir reviviendo este traumático episodio cada día. Sobre esta decisión, Pilar ha confesado: "Es la mejor opción porque me recuerda todos los días una pesadilla… hay gente que no se pone en esa tesitura, pero es agobiante ver cómo se están riendo en tu cara todos los días".
La propietaria también ha querido reconocer el apoyo recibido: "Hasta que fui con Xaime y su equipo, era invisible por completo… Muchas gracias a la prensa también, me habéis ayudado muchísimo".