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Alfonso Basterra, quien fuera condenado en el año 2015, junto a la que era su mujer, Rosario Porto, por el asesinato de la hija adoptiva de 12 años de ambos, Asunta Basterra, saldrá este lunes de abril de prisión para disfrutar de su primer permiso penitenciario, el cual obtendrá tras cumplir once años de condena en las prisiones de Teixeiro (A Coruña) y Topas (Salamanca).

Ante esta noticia, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo al juez Vázquez Taín, juez instructor de 'caso Asunta'.

Alfonso Basterra disfrutará de cuatro días de permiso penitenciario

"Se le ha retrasado muchísimo el permiso, pero al final ha llegado el momento. Muy pocos recursos reconocen todo lo que hacen y hay que empezar a dar unos pequeños pasos. Este señor ha dado señales de rehacer su vida y la junta de tratamiento ha decidido que es bueno darle un primer permiso para ver cómo actúa en libertad y saber si realmente se está reinsertando. Hay que aceptar que la ley está así y además aplicarla. No lo veo negativo", ha analizado.

Sobre si hay alguna actividad incompatible de Alfonso Basterra durante este permiso de cuatro días , ha respondido: "No puede consumir drogas ni alcohol. Además, tiene que estar localizado. Cuenta con apoyo fuera de prisión y puede que por eso quieran ver si es serio o interesado", ha apuntado.

Sobre si ve posibilidades totales de reinserción por parte de Alfonso Basterra, ha dicho: "En estos casos concretos es donde la prisión permanente revisable es más necesaria", ha apuntado.