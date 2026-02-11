Asegura que se va a encontrar "nada de nada" sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate

El vídeo en el que Santos Cerdán y Antonio Hernando confirman ante el juez que se reunieron con Leire Díez y su abogado Dolset

El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán ha manifestado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que la UCO de la Guardia Civil dice en sus informes "muchas cosas" y "muchas cosas de las que dice no va a poder demostrarlas porque son falsas".

Cerdán se ha desvinculado de las conversaciones que salen en el informe de la UCO: "Esas conversaciones no son mías". "Puede leerse los informes de la UCO, yo digo la verdad", ha comentado, para aclarar, a preguntas de UPN, que "los informes de la UCO dicen que tienen que seguir haciendo más informes, puede ver las conclusiones, las tiene aquí".

"Puedo enseñar otro informe donde se hace un análisis de esos audios, solo de mi voz, en el cual se dice que la voz que dice ser de Santos Cerdán no corresponde a una sola persona", ha comentado, para continuar que "se puede demostrar, aquí están los informes periciales de todos los audios". "De una grabación de febrero de 2019 se dice que se ha hecho con IOS 16.1.1 y ese sistema operativo se lanzó al mercado en noviembre de 2019, es importante esto para aclarar lo de los audios", ha manifestado, para aseverar que él no miente.

Reuniones con Antxon Alonso y directivo de Acciona

A preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, sobre reuniones con Antxon Alonso, administrador de Servinabar, o Justo Vicente Pellegrini, en su momento director de Acciona Construcción, ha comentado que "una cosa es tener una reunión con una persona o sacar una foto con una persona y otra cosa es montar una trama". "La UCO dice muchas y muchas cosas de las que dice no va a poder demostrarlas porque son falsas", ha indicado.

Ha afirmado, sobre si "tiene gente suya colocada en el Gobierno de Navarra", que "no", "y en el Gobierno de España tampoco". "En el Gobierno de España tenía responsabilidad de buscar compañeros y excompañeros del partido que hubieran estado en el Ministerio anterior", ha explicado, para incidir en que "cuando llega un ministro, busca personal de confianza y allegados a su partido".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que Cerdán y Alonso "tenían una autopista para acceder al Palacio de Navarra y una ascendencia absoluta sobre la presidenta del Gobierno y los consejeros del gobierno de María Chivite". "Es difícil de creer que ustedes fueran presuntamente unos delincuentes y unos ladrones por toda España y aquí fueran unos santos, señor Cerdán", ha añadido.

Mesa de contratación

El exdirigente socialista ha reclamado a la presidenta de la comisión de investigación que el interrogatorio se realizara con "respeto" y ha respondido que "es un relato inventado" por UPN, negando que hubiera nada en relación a los túneles de Belate.

"Una sola prueba, un solo mensaje, una reunión...", ha pedido. "Es un relato suyo, un relato inventado en esta comisión fruto del odio y del rencor que me tiene a mí porque no fue presidente del Gobierno de Navarra", ha expuesto.

En ese sentido, el portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha preguntado a Cerdán si tiene constancia de que esté siendo investigado por alguna obra que haya sido adjudicada en Navarra, a lo que ha respondido que no lo sabe porque UPN presentó una denuncia por la adjudicación de las obras de Belate. "No sé si estoy investigado o no estoy investigado por esta obra, lo que sí puedo decir es que no van a encontrar nada de nada", ha afirmado.

"Nunca se habló de ninguna empresa"

Lecumberri le ha preguntado si conoce a alguno de los ocho técnicos que formaron parte de la mesa de contratación de Belate y ha manifestado que a la única persona que conoce es Pedro López, quien fuera director general de Obras Públicas, y que no formó parte de la mesa. Según ha dicho, lo conoció por su asistencia a reuniones en Madrid en las que Pedro López acompañaba al consejero navarro de Cohesión Territorial.

Además, ha precisado que esas reuniones fueron "antes de que se hiciese la mesa, antes de que se adjudicara nada, ni de que incluso se formara la mesa de contratación, cuando estábamos hablando de la posibilidad de intentar conseguir una subvención para esa obra".

Por otro lado, en términos más generales, Cerdán ha explicado que en las reuniones en el Ministerio "nunca se habló de ninguna empresa, solo hablábamos de las obras, pero es curioso que ahora quieran criticar que vayas a unas reuniones para conseguir recursos para Navarra".

"El éxito o no éxito, el buen hacer o no buen hacer de los diputados y diputadas y senadores y senadoras que hay en Madrid, casualmente viene precedido de si ha conseguido o no ha conseguido subvenciones para su Comunidad, si su trabajo en Madrid ha merecido la pena o no ha merecido la pena", ha señalado, para afirmar que afortunadamente cree que su trabajo fue "intenso para conseguir recursos para esta Comunidad", citando las obras del Tren de Alta Velocidad, "que se ha avanzado más que nunca, o la N-121-A ahí está y los túneles de Belate".

Hipódromo de la Zarzuela

Lecumberri le ha preguntado por reuniones con el exdirigente de UPN Óscar Arizcuren en Madrid, como recoge el informe de la UCO, con el que Santos Cerdán ha dicho que se ha reunido "muchas veces". Sobre si se producían en un reservado en el hipódromo de la Zarzuela, ha dicho que "no hay reservado". "Ni hay reservado ni he tenido reuniones con empresarios ni nada de eso", ha comentado, para agregar que "si en 7 años ir 10 veces al hipódromo es ir habitualmente, pues he ido habitualmente".

Sobre de qué habló con Arizcuren, el exsocialista ha indicado: "No hablamos de ninguna empresa, de ninguna licitación ni nada por el estilo". También ha afirmado Cerdán que mantuvo una reunión en Madrid con el portavoz de UPN, Javier Esparza.

"Con muchos menos mimbres de los que puede uno sacar de esas reuniones que ha tenido usted en Madrid con Esparza y Arizcuren, algunos han construido auténticas conspiraciones", ha terciado el parlamentario socialista.