Pedro Sánchez ha subido un nuevo vídeo a redes donde enseña tres objetos dentro de su despacho

Entre los objetos se encuentra un "regalo muy especial" de un niño refugiado de Gaza

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha vuelto a acercarse a la ciudadanía con un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales. El vídeo en cuestión, titulado "3 objetos de mi despacho", hace honor a su nombre y muestra a Sánchez enseñando tres cosas que se pueden encontrar en su despacho del Palacio de la Moncloa.

Este contenido, que ha generado comentarios de todo tipo, en uno más dentro de la colección de vídeos que Pedro Sánchez comenzó a subir a TikTok con la idea de darse a conocer de una manera más personal, alejando su imagen de la mera política y queriendo acercarse a los más jóvenes conectando con estos a través de las redes sociales.

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Tres objetos muy variados

Desde que Pedro Sánchez comenzó a subir vídeos a TikTok y tras la incredulidad generada con el viral 'House Tour' de la Moncloa, el mandatario no ha dejado de subir contenido a redes, esta vez, para meter a los usuarios en su despacho.

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En el vídeo publicado, Sánchez muestra en primer lugar una barra de incienso la cual enciende "siempre que llega", siendo este el primer paso del presidente al entrar en su despacho.

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El segundo objeto se trata de un "regalo muy especial", una botella que le regaló un niño refugiado de Gaza. Este presente simboliza "un mensaje en una botella para que no nos olvidemos del sufrimiento que están teniendo".

Por último, Sánchez enseña una figura de Don Quijote de entre las "muchas que tiene por el despacho" ya que, según ha admitido el presidente, este colecciona quijotes de "una pequeña tienda de Mojácar".