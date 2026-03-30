Cuánto dinero se gasta Pedro Sánchez en complementos: de su gorra viral a unas gafas polarizadas

Pedro Sánchez invierte en sus complementos deportivos y de trabajo miles de euros en gafas, gorras, chaquetas y relojes de alta gama

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Los complementos que luce Pedro Sánchez en sus publicaciones en redes sociales, sobre todo cuando hace deporte, no han pasado desapercibidos. Desde gafas deportivas hasta gorras personalizadas, cada detalle de su vestimenta ha generado comentarios y opiniones entre seguidores y medios de comunicación. En 'El Programa de Ana Rosa', los colaboradores han analizado con detalle cada uno de sus accesorios, sorprendidos por los precios y marcas.

No se trata de accesorios baratos ni asequibles para todos; más bien reflejan un gusto claro por la moda de alta gama que acompaña a su vida pública y a sus aficiones.

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Durante sus habituales paseos por la montaña y rutas en bicicleta, Sánchez ha mostrado su preferencia por gafas polarizadas que rondan los 172 euros, alternándolas con otro par de la misma marca valorado en 178 euros. A esto se suma una chaqueta térmica de 150 euros y un chaleco más casual por 140 euros, mientras que para proteger su cabeza utiliza un casco de unos 180 euros.

Además, sus gorras personalizadas, entre ellas la que se ha hecho viral por su dardo contra Trump, en la que pone "Make Science Great Again", rondan los 31 a 35 euros; y su bicicleta especializada, perfecta para terrenos de montaña, puede llegar a costar hasta 7.500 euros. Está claro que, incluso en sus rutinas deportivas, Sánchez cuida su estilo con complementos de lujo que no pasan desapercibidos.

Más allá del deporte, Sánchez es víctima de la moda

Pero la atención por la moda de Pedro Sánchez no se limita al deporte. En entornos más formales, también se le ha visto lucir gafas vintage de titanio valoradas en 285 euros durante una sesión en la Comisión de Investigación del Senado, y un reloj de lujo que rondaría los 1.450 euros en un vídeo de Tik Tok.

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Entre caprichos y estilo personal, está claro que Sánchez combina deporte, naturaleza y trabajo con un marcado interés por la moda de alta gama. Sus elecciones de vestuario, más allá de la funcionalidad, se han convertido en un tema recurrente de análisis y conversación en redes y en programas de televisión.