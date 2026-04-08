Los gestos de sintonía entre Ábalos y Koldo en el juicio: risas y corrillos con sus abogados

Ábalos y Koldo García están dejando momento muy significativos con sus gestos y complicidades durante estas dos sesiones de juicio

Claudia Montes declara que Ábalos no le aclaró si estaba "enchufada" en Logirail y que Koldo le decía que era su "jefe"

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Ábalos y Koldo García están dejando momento muy significativos con sus gestos y complicidades durante estas dos sesiones de juicio. Sus look son muy distintos. Mientras Ábalos muestra una extrema delgadez pero un cuidado corte de pelo, Koldo se muestra más desmejorado con barba y pelo largo. Más allá de su aspecto, la pregunta es si comparten estrategia de defensa. Y no queda del todo claro pese a su sintonía en el juicio, que descarta un enfrentamiento entre ambos tras su ingreso en la cárcel.

En la segunda jornada en el Supremo hay muchas dudas sobre la estrategias de defensa de ambos, si van en la misma dirección o por caminos divergentes, más aún tras la advertencia de Koldo de que tenía documentación que podía desvelar en el juicio . Ayer el abogado de Ábalos sorprendía con una pregunta muy delicada para Jessica:

¿Se dedica usted a la prostitución?

No, soy dentista y colegiada

Un tema muy delicado para ambos. Escuchaba atento Ábalos al lado de Koldo. Entre los dos se percibe sintonía.

Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos confirma que "cada uno tiene su estrategia de defensa, a veces coincidente, a veces no, pero la relación es buena". Eso resulta evidente durante las primeras horas del juicio. Lo hemos visto en la sala. Comentando la comparecencia de los testigos. A carcajadas con una de las respuestas de Jessica. También con sus letrados. Nada más sentarse en el banquillo Koldo pedía papel y bolígrafo a su abogada, con la que estuvo intercambiando notas. Corrillo entre los cinco en una de las pausas entre declaraciones.

En un lateral, Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor de la trama, que también se levantó para hablar con su abogado. Él sigue su propia estrategia. Lleva casi año y medio en libertad después de confesar que pagó comisiones a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán.