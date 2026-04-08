La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, considera el acuerdo de alto al fuego como una "victoria" para la Administración Trump

Donald Trump anuncia una tregua de dos semanas con Irán con la condición de la "apertura completa del estrecho de Ormuz"

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha considerado este miércoles el acuerdo de alto al fuego alcanzado con Irán como una "victoria" para la Administración Trump alegando que la tregua de doce días llega en el plazo fijado por el presidente estadounidense para conseguir sus objetivos militares en el país asiático.

Lo cierto es que hay declaraciones contradictorias entre los dos bloques. Por su parte, EEUU e Israel niegan que Líbano estuviera en el acuerdo para la tregua con Irán. También ha contradicciones sobre el estratégico estrecho de Ormuz. Mientras la administración de Trump habla de su apertura, Irán amenaza con que cualquier barco va a ser destruido.

"EEUU asegura que ellos lo monitorizan cada segundo y que además Irán sabe que tiene que tenerlo abierto, pero que forma parte de su propaganda", explica desde Miami la corresponsal en EEUU, Rosa Conde. Aseguran que lo que quiere decir Irán y lo que luego hace es diferente. "Leavitt también ha dicho que ahora mismo ya está viajando hacia Pakistán el vicepresidente J.D. Vance. Las primeras negociaciones serán el sábado por la mañana.

Cobrar un peaje conjunto con Irán a los buques que pasen por Ormuz

Sobre las declaraciones de Trump de cobrar un peaje a todos los buques que pasen por Irán, la portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que sí que es la ideal del presidente, pero que todo se verá. Preguntada por las amenazas de Trump de destruir la "civilización" iraní, Leavitt ha recalcado que precisamente "su retórica tan dura y su estilo de negociación implacable son los que han llevado al resultado que todos ustedes presencian hoy".

"El mundo debería tomarse muy en serio su palabra (...) Fueron los iraníes quienes se retractaron, no el presidente Trump", ha asegurado al ser interrogada sobre el hecho de que el mandatario haya pospuesto hasta en cuatro ocasiones sus ultimátums a Irán.

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Leavitt ha confirmado que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner, viajarán junto al vicepresidente, JD Vance, a Pakistán para las conversaciones con Teherán de este fin de semana. "Vance ha desempeñado un papel muy importante y fundamental en todo esto desde el principio. Por supuesto, es la mano derecha del presidente Trump. Ha participado en todas estas conversaciones y dirigirá esta nueva fase de negociaciones en Islamabad", ha defendido la portavoz.

El enriquecimiento de uranio, una "línea roja" para Trump

Preguntada sobre el enriquecimiento de uranio, ha asegurado que es una "línea roja" para el mandatario, que "no va a retroceder" en ello en el marco de las conversaciones. Trump "está comprometido a asegurar que eso ocurra y esperamos que sea a través de la diplomacia", ha apuntado.

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En esta línea, Leavitt ha reiterado la "expectativa y exigencia" del presidente estadounidense de que las autoridades iraníes reabran el estrecho de Ormuz "de forma inmediata, rápida y segura", después de recalcar que se haya producido durante la jornada "un aumento del tráfico" en este paso.