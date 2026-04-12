Pedro Sánchez y Begoña Gómez visitan el Palacio de Verano y un 'hutong' en Pekín

Sánchez acudió este domingo el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII

Se trata de la cuarta visita de Sánchez a Xi en cuatro años, aunque por primera vez las autoridades chinas le han dado categoría de viaje oficial

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PekínEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han visitado varios puntos turísticos de Pekín en la previa a la agenda oficial que comenzará este lunes y en la que se reunirá con las principales autoridades del país, incluido el presidente Xi Jinping.

Sánchez acudió este domingo el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de la ciudad, que es monumento Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue captado en vídeo por ciudadanos que se encontraban en ese lugar.

Con gafas de sol y atuendo informal

En las imágenes, que no han sido distribuidas por Moncloa al tratarse de su agenda privada, el presidente aparece junto a su mujer y parte de su equipo de Presidencia del Gobierno, acompañados por un guía y miembros de seguridad de China. Con gafas de sol y atuendo informal ha paseado por los jardines del recinto al lado de un gran lago artificial.

En la víspera, poco después de aterrizar en la capital china, Sánchez y Gómez hicieron otra visita turística a un barrio tradicional, los llamados 'hutong', construcciones de baja altura que han ido desapareciendo para dejar paso a edificios más modernos. También estuvieron en la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, un monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años.

Se trata de la cuarta visita de Sánchez a Xi en cuatro años, aunque por primera vez las autoridades chinas le han dado categoría de viaje oficial, lo que supone un trato preferente, reservado solo a grandes líderes.