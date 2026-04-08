Celia Molina 08 ABR 2026 - 07:15h.

El Presidente de Gobierno ha contado en su cuenta de TikTok qué es lo primero que hace al entrar al despacho de la Moncloa

Pedro Sánchez celebra los 22 millones de ocupados en marzo: "Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país"

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El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa alimentando sus redes sociales, con el fin de llegar al público más joven y de abrir virtualmente a todos los españoles las puertas de la Moncloa. En su cuenta de TikTok, @sanchezcastejon, ha mostrado de primera mano sus salidas en bicicleta, sus descansos diarios con sus perros o las últimas excursiones nacionales que ha hecho junto a su familia.

Pero, sin duda, un vídeo que ha llamado mucho la atención ha sido en el que Sánchez ha enseñado algunos de los objetos que tiene en el despacho en el que trabaja cada día: "Hoy os voy a enseñar algunos de los objetos que tengo en el despacho de la Presidencia del Gobierno. Lo primero es que, siempre que llego, pongo un poquito de incienso", dice al inicio de la grabación, constatando que éste es un hábito que repite de forma constante.

¿Cuáles son los beneficios del incienso?

Según el blog de 'La Casa de los Aromas', encender una tira de incienso en una habitación tiene múltiples beneficios como "mejorar la calidad del aire", ya que quema sustancias naturales como resinas, hierbas y esencias; "reducir el estrés y la ansiedad" gracias a la estimulación de los buenos olores o "aumentar la concentración y la claridad mental", en el caso del sándalo o del incienso de menta. Por ello, el presidente ha mostrado con orgullo el quemador y el incienso encendido, que le acompaña en su rutina.

Una botella con un mensaje y una figura de El Quijote

Después, Sánchez ha enseñado una botella con un mensaje dentro que le regaló un niño refugiado de Gaza: "Si simboliza algo es, precisamente, el mensaje de que no nos olvidamos del sufrimiento que están padeciendo", dice en el vídeo. Por último, presume de una figura de El Quijote, una de tantas que tiene la costumbre de comprar en una tienda de Mojácar, Almería.

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De esta forma, el presidente ha abierto a todos seguidores las puertas de su despacho, como también hace en los 'house tour' de La Moncloa que ha ido publicando en su perfil y gracias a los que hemos podido ver la mesa sobre la que se han tomado "las decisiones más importantes" sobre nuestro país. Igualmente, en los días previos al puente de la Semana Santa, Sánchez también hizo algunas de sus típicas recomendaciones sobre música y lectura:

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"Recomiendo el disco 'Mil Pequeños Cortes' del grupo Cora Yako, cuya primera canción, 'Pesadillas', me encanta. Y, sobre lectura, ahora que estamos viendo, desgraciadamente, estas guerras por todo el mundo y, singularmente, en Oriente Medio, me han recordado a una de las primeras novelas de Javier Cercas, de principios de siglo, que se llama 'La velocidad de la luz' y que es altamente recomendable. Es un alegato contra la guerra y sus cicatrices y, sin duda, uno de los mejores libros de Cercas", concluyó.