Puedes ver el programa de hoy en 'Mediaset Infinity'

Carolina Perles expresa su sorpresa e indignación tras las declaraciones judiciales sobre ella y señala tensiones y dudas en el entorno de su exmarido, José Luis Ábalos.

Compartir







Carolina Perles ha sido entrevistada en 'El Programa de Ana Rosa'. Su intervención se produce después de unas declaraciones de Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, en sede judicial, en las cuales la declarante ha asegurado: "A veces me refería a ella cuando hablaba con Koldo como 'Puta uno'" y ha añadido que su relación con ella "era bastante mala". Unas palabras que, según se ha descrito en el programa, dejaron una escena de sorpresa, con el propio Ábalos visiblemente impactado.

Perles ha reaccionado con incredulidad a esas afirmaciones: "La verdad que es un poco lamentable", ha afirmado, subrayando además que "yo he sido la primera sorprendida" y que, en su opinión, "se desacreditan ellos mismos". La exmujer del exministro ha insistido en que desconocía completamente que la llamaban por ese 'apodo' y ha remarcado su posición dentro de ese entorno: "Yo era la mujer de su jefe y la madre de los hijos de su jefe".

Lejos de aceptar la imagen que Úriz compartió en sede judicial, Perles ha defendido su carácter y su comportamiento: "Yo no soy mala, para nada", explica, matizando que el origen del conflicto podría estar en su negativa a mezclar ámbitos personales y profesionales: "No quise darles cobertura en unos espacios de mi vida que es normal".

Intimidad y dudas sobre el entorno: “Veía que se metían mucho en la vida personal de José”

Durante la entrevista, Perles ha explicado un contexto de tensiones crecientes con el entorno de Ábalos. Según relata, con el paso del tiempo empezó a percibir comportamientos que no le encajaban: "Veía actitudes, veía que se metían mucho en la vida personal de José", lo que le llevó a marcar límites claros. Esa decisión, asegura, no fue bien recibida: "Noté que no les gustó y ahí es cuando entendí que habría algo oscuro detrás".

Sin hacer acusaciones directas, sí ha apuntado a determinadas dinámicas dentro del equipo del exministro, explicando que “Koldo pidió que su mujer fuera su secretaria”, dejando entrever que muchas gestiones pasaban por ese círculo cercano.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En el plano más personal, Perles también ha revelado dificultades económicas que afectan a su entorno familiar. Contó que al revisar su correspondencia se ha encontrado con deudas relacionadas con su hija, que sí estaba a cargo de su exmarido: “Tengo un montón de cartas en el buzón de cosas que se deben. Si llegan devueltas, entiendo que es porque hay un embargo de sus cuentas”. Pese a todo, ha evitado hacer afirmaciones categóricas sobre posibles irregularidades y se remitió a la investigación judicial: “Eso la justicia será quien lo está investigando y quien deberá decir si es cierto o no”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para Perles, lo sucedido marcará un punto de inflexión: considera “muy lamentable” la situación y cree que “habrá un antes y un después” en las relaciones entre los implicados.