Ana Rosa: "Debería declarar como testigo protegido el gato de Ábalos"

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que un día más ha puesto especial foco en el juicio por el caso mascarillas.

"Buenos días. "Chistorras en el Orient Exprés". Es la nueva versión de Agatha Christie que se ha estrenado en el juicio Mascarillas. Tras la odontóloga colegiada, Miss Asturias asegura que no iba a trabajar porque iba a la biblioteca a leer libros de trenes. ¡Pero cuidado! Claudia Montes asegura que no sabía que estaba enchufada porque nadie se lo había comunicado de manera oficial. En este país tan dado a la burocracia es casi entrañable que alguien no supiera que estaba “enchufada”. Porque, ¿Cómo iba a sospecharlo si nadie le entregó el formulario? Uno imagina la escena: ventanilla 3, turno B-127, un funcionario desliza el documento: “Solicitud de Enchufe Ordinario Modelo Ábalos E-42”. Casillas a marcar: afinidad y grado de "sobrinismo". Firme aquí", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa: "Chistorras en el Orient Exprés'. Es la versión de Agatha Christie que se ha estrenado en el juicio Mascarillas"

La presentadora ha continuado: "Debería declarar como testigo protegido el gato de Ábalos, que está triste y azul viendo a su amo en el banquillo acusado de tráfico de influencias. También sabemos que el presidente de Renfe que compró 31 trenes que no cabían por los túneles movió el currículum de Claudia. Lo más grave es que Óscar Puente realizó una auditoría en la que no detectó ningún enchufe. El enchufe de personas incompetentes no es una mera anécdota. Hoy sabemos que la vía de Adamuz se rompió casi un día completo antes del siniestro".

"Durante 22 horas la vía estuvo rota, una negligencia que costó la vida a 46 personas. No había inspectores de soldaduras y los operarios no estaban preparados. El informe de la soldadura de Adamuz fue revisado por un trabajador sin titulación. Por eso decimos que los enchufes no son una anécdota. Además, hoy conocemos audios nuevos que confirman que Red Eléctrica sabía tres meses antes del apagón que el sistema fallaba y nadie hizo nada. Tanto enchufe hizo saltar los plomos. ¿Y qué hace nuestro presidente? Mientras Trump utiliza el Apocalipsis como cortina de humo a su gestión, nuestro presidente usa como cortina de humo el Tik Tok y se va a un museo de vídeo juegos. La siguiente pantalla se juega hoy con la comparecencia de una de las Mario Bros de Ferraz,, Carmen Pano. Mientras el hermano de Koldo sacaba sobres de dinero Carmen Pano llevaba bolsas de pasta a la sede socialista. Game Over", ha sentenciado en directo.