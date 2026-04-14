Peinado acusa a Begoña Gómez de cuatro supuestos delitos, entre ellos malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios

¿Acabará Begoña Gómez en el banquillo?: se abre el plazo para presentar recursos

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Que "la justicia haga justicia". Con esta frase el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a su esposa por cuatro delitos. Y ha añadido como conclusión: el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio". Esta ha sido toda la respuesta a la pregunta de un periodista durante la rueda de prensa que ha ofrecido el jefe del Ejecutivo español desde Pekín.

Pedro Sánchez ha sido contenido en su respuesta sobre la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y mandar a juicio a Begoña Gómez por cuatro supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Ni una palabra más ha pronunciado el presidente del Gobierno.

“Lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más”, ha afirmado Sánchez.

Sánchez mantiene su agenda tras la decisión del juez Peinado de acusar de cuatro delitos a Begoña Gómez

En la rueda de prensa que ha ofrecido en Pekín tras la reunión que ha mantenido en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping, ha reaccionado al movimiento del titular del juzgado número 41 de Madrid que ha llegado justo durante el viaje oficial del presidente del Gobierno a China, tal y como ocurrió en la anterior ocasión cuando viajo a la India.

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Sánchez, sin embargo, ha mantenido su agenda oficial sin modficaciones, con una reunión con el presidente Xi Jinping a la que ha seguido un banquete oficial invitación de Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, que ha acompañado en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

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Después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción de la causa contra ella y haya propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Sánchez se ha limitado a pedir a la justicia "que haga justicia" y ha insistido en su idea de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".