El comandante de Iberia asegura que será un regalo y su vuelo más especial

La Unidad de la Policía Nacional que "lleva meses entrenando" y que se encargará de la protección al papa en su visita a España: "Nunca antes los habías visto"

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BarcelonaPablo Martínez Núñez acaba de recibir el encargo más especial de su carrera profesional. Será el piloto que comandará el avión que traerá al papa León XIV de Madrid a Barcelona el próximo 10 de junio. "Siento que es un regalo que se me da, ilusión, orgullo y para mí es un tremendo honor", reconoce el comandante de Iberia, quien recuerda que es tradición que los viajes de un pontífice a España los opere ITA Airways, antigua Alitalia, desde Roma y la vuelta la realice la compañía aérea española.

Un regalo que él espera devolver con otro para el papa, que bendecirá la torre de Jesucristo del templo de Gaudí, coincidiendo con el centenario de su muerte. "Si tenemos suerte, la meteorología acompaña y podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial", avanza Martínez Núñez.

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Esa es la intención que tiene el comandante comercial antes de aterrizar en una de las pistas que normalmente que se utilizan para la aproximación al aeropuerto de Barcelona, según ha revelado antes de la visita del papa a España entre el 6 y el 12 de junio.

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Su vuelo más especial en 26 años

"Será un profundo orgullo, llevo 26 años volando en Iberia y, sin duda, este será el vuelo más especial de mi carrera", subraya el comandante. La compañía Iberia será también la encargada de operar los cuatro vuelos en territorio español: de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Las Palmas, de Las Palmas a Tenerife y de Tenerife a Roma. Unos trayectos que se llevarán a cabo con distintas tripulaciones que han mostrado "un interés particular" para ser escogidos para estos vuelos "por su especial vocación y fe".

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"En mi caso fue así, yo no sabía cuál de ellos iba a hacer, se me comunicó verbalmente que iba a hacer uno y ya cuando me llegó mi programación pude ver que era el Madrid-Barcelona", señala Martínez Núñez, que remarca que el papa León XIV "trae un mensaje de esperanza, confianza, cariño y cercanía, muy necesario en el mundo actual".