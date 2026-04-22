Fuentes del PP citadas por EFE confirman su inminente regreso, aunque sin precisar una fecha exacta

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Borja Sémper, vicesecretario de Cultura del Partido Popular, está listo para volver a la primera línea política diez meses después de tener que abandonarla temporalmente para someterse al tratamiento del cáncer que le fue diagnosticado.

Fue el pasado 14 de julio cuando el político vasco anunció que se apartaba de la política y de su cargo tras detectarle un tumor cancerígeno, explicando entonces que se iba a tener que someter a un proceso exigente frente a la enfermedad. Ahora, tras todo este tiempo, fuentes del PP citadas por EFE confirman su inminente regreso, aunque sin precisar una fecha exacta del momento de su reincorporación.

El regreso de Borja Sémper a la primera línea política

Respecto a cuándo se podría producir ese regreso, se sabe que el próximo 5 de mayo está agendado un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, según ha confirmado a EFE la propia organización, por lo que se presta especial atención a esa fecha.

Ya el pasado 8 de diciembre, Borja Sémper informó que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y que por el momento todo iba bien, algo que habría continuado evolucionando positivamente.

En el día en que el guipuzcoano comunicó su diagnóstico, aquel 14 de julio del año pasado, explicó que las perspectivas médicas eran “razonables" porque en un chequeo médico "rutinario" hallaron el tumor "en una fase muy primigenia", detallando que, por todo ello, "la expectativa médica” era ya entonces “de curación". "Ha sido una inmensa suerte dentro de la inmensa jodienda", dijo entonces, relatando que todo alteraría “absolutamente” su vida, pero subrayando que iba a hacerle frente al cáncer confiando en “celebrar una recuperación” y una “curación”; algo para lo que sería una gran señal y muy simbólica ese inminente regreso a la primera línea de la política.