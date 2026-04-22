El PP espera el acuerdo con Vox en Aragón "en breve", a falta de cerrar algunos puntos

El PP niega que en la negociaciones se haya incluido el reparto de cargos con Vox

La victoria amarga del PP en Aragón: Vox se dispara y duplica sus diputados condicionando la gobernabilidad de Jorge Azcón

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El PP aragonés espera cerrar "en breve" el acuerdo de gobierno con Vox para la investidura como presidente de Aragón del popular Jorge Azcón, a falta de cerrar algunos puntos sobre los que aún están profundizando.

Así lo ha indicado la vicepresidenta de Aragón en funciones y portavoz del PP aragonés en las negociaciones, Mar Vaquero, quien ha asegurado que el acuerdo de gobernabilidad para los próximos años "está a punto de cerrarse", como avanzó ayer mismo Azcón, y que refleja el resultado de las urnas del pasado 8 de febrero, en las que Vox duplicó su representación al pasar de siete a catorce diputados.

Voluntad de alcanzar un acuerdo

Según Vaquero, las negociaciones han avanzado mucho en los últimos días y las dos formaciones tienen voluntad de alcanzar un acuerdo, por lo que ha apelado a la "paciencia" porque aún queda tiempo para poner en marcha el procedimiento para la investidura de Azcón, cuya fecha límite es el 3 de mayo.

"Las prisas no son la prioridad, sino alcanzar un buen acuerdo y que las dos formaciones puedan aclarar bien los puntos del pacto", ha remarcado.

Ha asegurado, además, que el reparto de cargos no ha sido la prioridad ni ha formado parte de las primeras conversaciones con Vox, tanto presenciales como telemáticas, sino que el objetivo es llegar al mejor acuerdo para los aragoneses. En todo caso, ha confirmado que cuando se firme el acuerdo, será "global" y, por tanto, fijará la participación de cada uno de los partidos en el nuevo ejecutivo.

La vicepresidenta de Aragón ha rehusado detallar si incluye el término "prioridad nacional" que sí recoge el pacto entre PP y Vox en Extremadura y ha insistido en que el pacto incorpora medidas propuestas por Vox y por el PP y en que el objetivo es encontrar una redacción en el que ambas formaciones plasmen una posición común.

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También ha mostrado su respeto a las opiniones que susciten los acuerdos, tanto de los líderes de Vox como del PP, y ha dicho que "cada uno responde en función de su comunidad autónoma" y que está convencida de que también se respetarán los pactos en Aragón.

"Creo que es totalmente lógico que cada uno manifieste su opinión", eso sí, ha matizado, tanto el PP como el resto de formaciones "tienen el límite de cumplimiento de la ley".