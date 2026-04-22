El exmarido de Cospedal confirma que fue él quien le presentó a Villarejo en Génova

"Una vez. Yo le presenté a mi mujer al señor Villarejo", ha respondido López del Hierro tras señalar que mantenía una relación personal con el excomisario

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Ignacio López del Hierro, exmarido de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha confirmado que fue él quien presentó a su entonces mujer al excomisario José Villarejo en una reunión en la sede del PP, en la que no recuerda de qué hablaron, excepto de alguna mención a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

En su declaración como testigo en el caso Kitchen, López del Hierro ha mantenido así la versión que ya expuso cuando compareció como investigado en esta causa, de la que finalmente quedó fuera al igual que Cospedal por falta de indicios de que conocieran de la existencia de esta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para el partido en plena investigación del caso Gürtel.

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Precisamente, el hecho de que su condición de imputado haya sido sobreseída provisionalmente, ha llevado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, a hacerle la advertencia de que, si bien como testigo está obligado por ley a decir verdad so pena de incurrir en falso testimonio, podía optar por no contestar a aquellas preguntas incriminatorias que pudieran suponer la reapertura del proceso para él.

En igual situación se encuentra Cospedal, ha recordado también la magistrada, que ha añadido que por tratarse de su exesposa la ley le ampara para no declarar en su contra.

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Según su versión, fue el excomisario quien le pidió conocerla

En ese contexto, y tras un intenso rifirrafe, como ya viene siendo habitual en este juicio entre la magistrada y la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ha sido la que ha propuesto a este testigo, el interrogatorio se ha centrado finalmente cuando le ha preguntado si mantuvo reuniones en la calle Génova con Villarejo.

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"Una vez. Yo le presenté a mi mujer al señor Villarejo", ha respondido López del Hierro tras señalar que mantenía una relación personal con el excomisario. "Mi mujer no puso inconveniente, y yo se la presenté", ha precisado.

Ha negado que la reunión fuese para hacerle un encargo a Villarejo y, tras reiterar que el motivo fue solo el de conocerse, en la reunión ha dicho que hablaron de temas que le interesaban al policía y que Cospedal le expuso a este las preocupaciones que tenía en ese momento "y punto", ha zanjado.

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Sobre lo que hablaron en concreto, dice que ya no lo recuerda, salvo algo relacionado con Rita Barberá, "porque ella era muy amiga de Rita Barberá", quien falleció en un hotel de Madrid en plena investigación de un caso de corrupción en Valencia por el que se vio salpicada.

También ha negado conocer al chófer de Luis Bárcenas, el acusado Sergio Ríos, quien supuestamente fue captado como confidente para la operación Kitchen, y ha mantenido que se enteró de quién era por la prensa cuando estalló este caso