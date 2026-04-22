"Aquí no estamos en el caso Gürtel", ha repetido Palacios en varias ocasiones que "no se puede entender Kitchen si no se entiende Gürtel"

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El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha sido escenario de un nuevo episodio de tensión entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la letrada del PSOE Gloria de Pascual, durante la declaración de Ignacio López del Hierro.

El exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha declarado durante una hora como testigo en la Audiencia Nacional, en una causa en la que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz o el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y en la que él también estuvo imputado, aunque finalmente se sobreseyó la investigación en su contra.

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Por este motivo, la jueza le ha informado que al poder reabrirse la investigación, está amparado por ley para no responder preguntas que sean incriminatorias y, desde ese prisma, ha hecho múltiples correcciones a la letrada del PSOE, y el intercambio entre ambas ha copado prácticamente toda la declaración.

Desde el inicio del interrogatorio, cuando la letrada ha preguntado al testigo acerca de qué relación le liga a Cospedal, la magistrada ya ha advertido a esta abogada de que no puede hacer preguntas acerca de la ex secretaria general del PP porque no está acusada en este juicio, lo que ha llevado a Gloria de Pascual a formular una protesta.

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"Aquí no estamos en el caso Gürtel", ha repetido Palacios, a lo que la letrada del PSOE le ha respondido en varias ocasiones que "no se puede entender Kitchen si no se entiende Gürtel".

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"Seremos más o menos listos o torpes, pero los relatos de la acusación los hemos entendido. Hasta donde nos alcanza los hemos entendido", ha replicado la magistrada, señalando que su "norte" son los escritos de acusación y defensa y pidiendo centrar el interrogatorio en la operación Kitchen datada entre 2013 y 2015.

La dinámica de corrección y protesta se ha seguido repitiendo y apenas se han podido escuchar las respuestas del testigo, que sí ha llegado a decir que fue él quien presentó al excomisario José Manuel Villarejo a Cospedal y que no le hicieron encargos, aunque sí hablaron sobre la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

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La jueza ha corregido a la letrada en lo referente a documentación con información restringida y también cuando le ha preguntado a López del Hierro por una reunión de Juan Cotino con los excomisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo.

"Le tengo que decir esto claramente: el testigo viene por hechos de otros y además con el plus de la condición de investigado porque está sobreseída la causa, no la tiene definitivamente archivada. Entonces el tribunal tiene que velar por lo que le he dicho", ha insistido la magistrada, que en medio de la tensión incluso ha parado el interrogatorio durante cinco minutos.

Finalmente, la letrada del PSOE ha concluido sus preguntas; el abogado de Podemos, que pidió citar a este testigo, ha declinado preguntar y por parte de las defensas ha intervenido únicamente el letrado del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto confidente de la trama, que ha pretendido que López del Hierro reiterase que no conocía al conductor, por lo que también ha sido corregido por Teresa Palacios.

El empresario Ignacio López del Hierro, apodado el Polla por el excomisario Villarejo, estuvo imputado en la instrucción por las sospechas del juez sobre que podía estar involucrado en la captación del exchófer de Bárcenas, pero finalmente se sobreseyó la causa en su contra al considerar débiles las razones para justificar su incriminación, una decisión que avaló la Sala de lo Penal.

En este juicio, pese a que el PSOE lo pidió en las cuestiones previas, no se analiza una posible conexión política con el Partido Popular de esta trama presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.