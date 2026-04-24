Admiten a trámite la denuncia de una exconcejala del PP contra Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral

El alcalde de Móstoles habla de él mismo en tercera persona: “Manuel Bautista no va a dimitir”

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El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), acusado por supuesto acoso sexual, ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor". El primer edil del municipio madrileño, considera que Martín ha intentado "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por el presunto acoso a una excompañera de partido.

Manuel Bautista ha afeado a al Delegado del Gobierno en Madrid que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las Fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos", según han informado fuentes municipales.

El alcalde popular, al término de la Junta Local de Seguridad, se ha negado a comparecer públicamente, mientras que el delegado del Gobierno ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Un juzgado de Madrid admitió a trámite la denuncia contra Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral

La denuncia por acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP contra el primer edil de Móstoles ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid hace apenas una semana.

La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, admitió el pasado 15 de abril la denuncia de la exmilitante del PP contra Bautista por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

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Al hacerse pública esta decisión, Bautista se presentó ante los medios y dejó claro que: "No voy a dimitir" asegurando que se defendería "con todas las pruebas" de las acusaciones de la mujer que definió como "una cacería política". La denuncia también se extiende al Partido Popular por "omisión y fracaso" de los protocolos de protección y ausencia de reacción institucional.

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