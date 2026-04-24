Testigo de los vídeos ocultos de PSOE: "Susana quería que se impusiese su criterio sobre de los demás"
'La mirada crítica' ha hablado en directo con Amparo Rubiales, presidenta del PSOE Sevilla y testigo de este polémico momento
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Los vídeos del Comité Federal del PSOE en el año 2016 marcados por gritos de "pucherazo" y máxima tensión, ponían de nuevo a Pedro Sánchez en el punto de mira.
'La mirada crítica' ha hablado en directo con Amparo Rubiales, presidenta del PSOE Sevilla y testigo de este polémico momento.
Amparo Rubiales, presidenta del PSOE Sevilla y testigo del momento: "Nunca se me olvidarán las cosas que se le pudieron decir a Pedro Sánchez"
Lejos de lo que han dicho otros testigos, Amparo Rubiales ha defendido en directo la transparencia del proceso: "Fue un desastre de principio a fin porque Susana, que era líder y opositora de Pedro Sánchez, quería que se votara para que nos abstuviésemos a la investidura de Rajoy y Pedro Sánchez no quería. Susana quería que se impusiese su criterio sobre de los demás y fue una cosa patética. No recuerdo nada similar a lo de aquel día y nunca se me olvidarán las cosas que se le pudieron decir a Pedro Sánchez. Me tuve que ir porque no podía soportar las cosas que le decían", ha relatado.
Sobre si alguien llegó a votar en esa urna ha respondido: "Creo que nadie llegó a hacerlo. Se hizo esa propuesta y se puso en un lado con una cortinilla, pero creo que no se hizo."
"No es verdad que la votación fuera a escondidas, solamente se apartó para poder seguir con un debate que no terminaba nunca y que estuvo lleno de insultos hacia el actual presidente del Gobierno. Fue para poner fin a esta situación de tensión que llevábamos sufriendo toda la tarde", ha continuado argumentando.
Amparo Rubiales ha continuado contando: "Lo que me pareció raro fue el Comité Federal, no la urna, que fue una cosa episódica que sucedió al final como solución, no sé si errónea o acertada".
Rubiales ha recalcado la cantidad de insultos que estuvo recibiendo Pedro Sánchez durante toda la tarde: 2Se fue al servicio y le acusaron de querer irse. Iban a por él", ha asegurado.