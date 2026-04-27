EXCLUSIVA | El hijo del falso cura que asaltó a la familia Bárcenas: "Le engañaron y le dieron dinero"

"Lo contrataron, no sé quién. Mi padre no es una mala persona, lo engañaron", asegura el hijo del falso cura

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Enrique Olivares García, conocido como el 'falso cura' del caso Kitchen, que asaltó la casa de Luis Bárcenas, vuelve al foco mediático tras las declaraciones en exclusiva de su hijo en 'El Programa de Ana Rosa', que ofrecen nuevos detalles sobre uno de los episodios más insólitos de la trama.

Ahora, su hijo rompe el silencio en exclusiva en 'El Programa de Ana Rosa' y ofrece una versión que apunta directamente a una operación dirigida desde las sombras. “Mi padre no es una mala persona, lo engañaron”, asegura. Según su relato, Olivares recibió instrucciones muy concretas: debía hacerse con dos pendrives. “Le habían dado indicaciones de conseguirlos. No sabía que le proporcionaron un arma, y en un país donde no es fácil conseguir una, eso ya dice mucho”, explica.

"Lo contrataron, no sé quién. Mi padre no es una mala persona, lo engañaron", asegura el hijo

El modus operandi coincide con lo ya conocido: Olivares llamó a la puerta haciéndose pasar por un cura que traía un mensaje, pidió hablar con la esposa, y una vez dentro redujo a los miembros de la familia, a los que ató mientras buscaba los dispositivos. Sin embargo, el plan no salió bien. “En el forcejeo, el arma no funcionó y el hijo más joven consiguió inmovilizarlo”, relata.

Uno de los datos más reveladores es el económico. Según el hijo, su padre recibió un pago inicial de 75.000 euros. “Volvió a casa con ese dinero y le prometieron más. Estaba muy emocionado, decía que iba a cambiar España”, recuerda. Estas afirmaciones refuerzan la hipótesis de que Olivares no actuó por iniciativa propia. “Tuvo que haber alguien detrás”, sostienen también desde el entorno de las víctimas, que siempre defendieron que el asalto estaba “demasiado orquestado”.

El propio hijo lo tiene claro: “Lo contrataron. No sé quién, pero alguien lo financió”. Y va más allá: cree que su padre fue utilizado y posteriormente silenciado. “Estoy seguro de que lo engañaron y luego lo apoyaron para que no hablara”.

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Olivares García fue el hombre que en 2013 irrumpió en la vivienda de la familia Bárcenas haciéndose pasar por un sacerdote. Su objetivo, según la investigación, era sustraer documentación sensible relacionada con la presunta caja B del Partido Popular. Un albañil de profesión, padre de dos hijos y con antecedentes por tráfico de drogas, estafas y robos, su perfil distaba del de un agente sofisticado capaz de ejecutar una operación de ese calibre.

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Fue condenado en 2014 a 22 años de prisión por el secuestro de Rosalía Iglesias, Willy Bárcenas y una empleada del hogar, Olivares falleció en 2022 a los 72 años, sin haber aclarado quién estaba realmente detrás del encargo.