El expresidente del Gobierno con el PP también ha negado que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del Partido Popular

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado en la Audiencia Nacional que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del PP en presencia del extesorero Luis Bárcenas, como éste mismo ha asegurado que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen.

La abogada del PSOE Gloria de Pascual ha iniciado el interrogatorio preguntando al expresidente y exlíder del PP por el nombre en el que figuraba en papeles de Bárcenas y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el excomisario José Manuel Villarejo, se refería a Rajoy, según declaró ante el tribunal el investigador de Asuntos Internos que investigó este procedimiento.

En su declaración como testigo en el juicio por este caso, Rajoy ha respondido totalmente tranquilo al ser preguntado por apodos para referirse a él como M. Rajoy, 'El Asturiano o 'El Barbas', que él se llama Mariano Rajoy, "como todo el mundo sabe". "Y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos", ha completado.

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También ha asegurado que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara en un sobre el remanente de la caja b como sostuvo su extesorero el pasado lunes.

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Juicio a la policía patriótica del primer gobierno de Rajoy

Rajoy ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la décima jornada del juicio Kitchen, la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior bajo su primer Gobierno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B, una vista en el que no se enjuicia una conexión política de la trama con el Partido Popular.