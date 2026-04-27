Pedro Jiménez 27 ABR 2026 - 00:52h.

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Nagore Robles se ha enfrentado a un duro dilema durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' de este domingo. La colaboradora ha tenido que repartir abanicos y pajaritas, en función de quién quería que degustase y quién no un delicioso banquete de comida con motivo de la celebración de la Feria de Abril. La colaboradora ha acabado completamente rota debido a que ha estado envuelta en dudas en todo momento y con muy pocos abanicos que repartir y muchas pajaritas, siendo estos últimos los que han cocinado para los citados anteriormente.

Un dilema que además ha estado lleno de momentos de tensión, reproches, lágrimas, reacciones de todo tipo... y también una concursante que se ha hartado y se ha ido, como ha sido el caso de Marisa Jara.