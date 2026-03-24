Trabajo mantiene el control horario digital pese al rechazo del Consejo de Estado

Carga contra el informe desfavorable del Consejo de Estado, que copia los argumentos del Ministerio de Economía y de la patronal española

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El Ministerio de Trabajo ha asegurado que introducirá pequeños cambios en el Real Decreto del control horario, tras el informe desfavorable del Consejo de Estado, pero sin desnaturalizar la norma ni renunciar a dos aspectos clave: que el registro sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ajustes centrados en la protección de datos

Según fuentes del Ministerio, los cambios se centrarán en reforzar que el tratamiento de datos derivados del registro sea respetuoso con la protección de datos, con el objetivo de anticiparse a posibles conflictos legales.

También se aclarará que la negociación colectiva podrá colaborar en la adaptación de las obligaciones del registro horario a distintos ámbitos laborales.

Sin flexibilización para las pymes

Trabajo ha descartado introducir medidas que hagan el registro más laxo para las pequeñas y medianas empresas, al considerar que supondría una discriminación respecto a las grandes compañías.

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Además, defienden que la norma ya contempla mecanismos de acompañamiento para las pymes en la implantación del sistema.

Choque con Economía y críticas al Consejo de Estado

El Ministerio ha rechazado la propuesta del área económica del Gobierno, defendiendo que el objetivo del decreto es garantizar el cumplimiento de la jornada de 40 horas semanales y evitar el abuso de las horas extraordinarias.

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Asimismo, ha calificado de “demoledor y desafortunado” el informe del Consejo de Estado, al que acusa de reproducir argumentos del Ministerio de Economía y la patronal.

El Gobierno seguirá adelante con la norma

Desde Trabajo recuerdan que el informe del Consejo de Estado no es vinculante y subrayan que existen precedentes de normas aprobadas pese a sus observaciones.

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Además, destacan que el registro horario ya es obligatorio desde hace más de diez años y que en la mayoría de los casos ya está digitalizado.

El Ministerio asegura que existe consenso dentro del Gobierno de coalición para sacar adelante esta medida, pese a las reticencias iniciales del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Aunque no hay fecha concreta, Trabajo prevé que la norma siga su tramitación habitual y pueda aprobarse en las próximas semanas.

También restan importancia a su paso por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, señalando que, en caso de producirse, solo retrasaría la aprobación una semana.

El texto establece que, una vez entre en vigor, se abrirá un plazo de seis meses para que las empresas se adapten a las nuevas exigencias técnicas del registro horario, descartando así una implantación inmediata.