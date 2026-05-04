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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha resaltado la declaración de José Luis Ábalos en el juicio por el 'caso mascarillas'.

"Buenos días. Hoy podría ser el día del juicio final, pero en realidad hoy solo es el final del primero de los juicios. Ábalos declara en el juicio mascarillas, pero a esta vista le seguirán otras, como la del hermano o la esposa del presidente. La Audiencia Nacional también investiga el dinero en metálico de Ferraz. Al final las chistorras no eran chistorras, eran billetes de 500. Koldo, en su papel de monje de "El nombre de la Rosa", ha decidido cantar gregoriano y reconoce que el PSOE le pagaba con este tipo de embutido, desmintiendo al ex gerente del partido. Si Koldo lo ha desmentido es que el exgerente ha mentido. Los socios del PSOE tendrán que revisar si su línea roja con la financiación es una línea fija o es una línea roja plegable", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "La Audiencia Nacional también investiga el dinero en metálico de Ferraz. Al final las chistorras no eran chistorras, eran billetes de 500"

La presentadora ha continuado: "Ahora le dice a Sánchez la portavoz del PNV, Maribel Vaquero: "Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no". Qué nivel, Maribel. Han estado ustedes ocho años mirando para otro lado. Hoy sabemos que el PSOE trató con Ábalos hasta una semana antes de ir a la cárcel para confirmar qué votar en el Congreso. También sabemos que Aldama ha aportado un audio de Koldo pactando con Ábalos comisiones por la venta de un edificio de la SEPI el 9 de abril de 2019. "Cinco kilos", dice el exministro. Cinco kilos de chistorras. María Jesús Montero negó en el Senado que Aldama presentase ninguna carta ante la SEPI optando a la compra pero había presentado una propuesta formal el 5 de noviembre de 2018.

"En el juicio mascarillas nadie recuerda nada. Tampoco el exfiscal general recuerda por qué borró su móvil. Unos fallos de memoria que la hemeroteca se encarga de refrescarnos. No es una cuestión menor que la mano derecha del presidente y compañero de Peugeot declare hoy en un juicio por corrupción en esta España del cohete. Durante aquel discurso de hace ocho años Ábalos recibió el aplauso más largo que se recuerda por decir: "Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal". Ocho años después aún no sabemos por qué el uno cesó al dos", ha sentenciado en directo.